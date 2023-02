PlayStation 5: le scorte di PS5 su Amazon sono ufficialmente tornate

Calca addio: le scorte di PlayStation 5 sono ufficialmente tornate disponibili su Amazon, per tutti i (finora aspiranti) amanti di PS5

Le complicazioni della pandemia, specie per quanto concerne la manifattura di console, sono state talmente atroci che non sapevamo neanche noi fino a che punto fidarci di Sony: ebbene, le scorte di PlayStation 5 (PS5 per gli amici) sono di nuovo su Amazon, quindi la promessa è stata mantenuta. Per la prima volta in più di due anni, la console è disponibile per l’acquisto senza alcun astruso sistema di inviti o liste d’attesa. E, soprattutto, non siamo più alla mercé dei bagarini e del loro infido sciacallaggio. (Dedichiamo un dignitoso silenzio alle loro casse vuote. Ecco, abbiamo finito.)

Il nuovo, vero lancio di PS5: le scorte di PlayStation 5 sono tornate su Amazon

Qualche giorno fa, Sony ha annunciato che chi vuole acquistare una PS5 dovrebbe essere in grado di farlo. Naturalmente, i fan delle piattaforme dalle tinte azzurre si sono fiondati a frotte sul sito di e-commerce per verificare la veridicità della dichiarazione. Su Reddit è facile parlare di come i bundle per God of War Ragnarok siano disponibili senza supplizi; un po’ meno aspettarsi che ci si creda. Siamo quanto mai felici di potervi confermare che l’offerta è tornata a tenere degnamente testa alla domanda. Vi lasciamo consultare il post, senza la diffidenza con cui l’abbiamo fatto noi.

Alla stesura dell’articolo, il bundle è ancora acquistabile così come lo era più di quindici ore fa. Per quello che a questo punto supporremmo essere un refuso, l’edizione standard continua ad essere disponibile solo “tramite invito”. Presumiamo che il messaggio sparisca dalla pagina di Amazon per il prodotto quanto prima. Al di fuori della sfera degli acquisti a domicilio, in molti sembrano aver notato le console anche nei negozi, senza alcuna ressa per potersene portare a casa una. E per “in molti” intendiamo che pure chi vi scrive ne ha viste in giro. Possiamo dirlo: la next-gen è qui, e stavolta per davvero!

Ora che la console è finalmente disponibile, avete la pecunia per farla vostra o se ne riparla a Natale?