Honor Magic6 Lite in offerta su Amazon col coupon di 100 euro

Amazon ci fa continuamente dei grandi favori quando cerchiamo qualcosa che ci serve o qualcosa che vogliamo. Perché diciamo questo? Oggi trovate in offerta su Amazon l’Honor Magic6 Lite, con un coupon di 100 euro applicabile per avere uno sconto

Quanto ci piacciono gli smartphone, ma quanto ci piacciono ancora di più quelli che possiamo acquistare ad un prezzo più basso. Questo è possibile quando sono applicabili dei coupon, degli incentivi in più ad acquistare quel prodotto messo in offerta. Quello di cui vogliamo parlare oggi, segnalandovene l’offerta, è un prodotto della Honor, l’azienda cinese specializzata nella produzione di smartphone. Quest’azienda è molto interessante perché è una di quelle che punta molto sulla ricerca e sullo sviluppo di smartphone pieghevoli, facili e comodi da portare nelle nostre case. Un esempio l’Honor Magic V2, che tra l’altro è anche in un’offerta che vi abbiamo segnalato in questo articolo. Ma magari non vi interessano quelli pieghevoli e preferite quelli più tradizionali? No problem, su Amazon trovate in offerta l’Honor Magic6 Lite con un coupon di 100 euro applicabile, per pagarlo solo 299,99 euro invece di 399,99.

Trovate l’offerta cliccando sul box Amazon qui sotto

HONOR Magic6 lite Smartphone Android Ultra-Bounce Anti-Drop Display 6,78 pollici cellulare 8GB RAM e 256GB, Fotocamera da 108MP, Batteria resistente da 5300 mAh, Verde smeraldo DISPLAY protettivo e evoluto: Con il display anti-caduta Ultra-Bounce, HONOR Magic6 lite offre una resistenza alle cadute a tutto tondo per lo schermo. La risoluzione retinica di 1,5K mostra ogni dettaglio, senza timori per gli occhi più esigenti; la luminosità di picco di 1200 nit mette in risalto i vostri momenti con una presentazione chiara; l'oscuramento PWM ad alta frequenza di 1920 Hz è privo di sfarfallio in condizioni di scarsa illuminazione.

Honor Magic6 Lite, offerta Amazon su uno smartphone potente e resistente

Sapete perché questo smartphone è così ottimo? Partiamo con il presupposto che lo schermo ha una risoluzione 1,5 K, che per un dispositivo è davvero tanto. Questa risoluzione rende ancora più dettagliati tutte le immagini che vedete sullo schermo. Per non parlare della batteria con una potenza di 5300 mAh, che permette anche agli utenti più assidui di utilizzarlo per un periodo prolungato di tempo e il ciclo di vita è altrettanto lungo. Se per caso vi dovesse capitare che vi cada dalla mano, questo smartphone è anche molto resistente agli impatti e vi farà sentire più sicuri nel caso dovesse cadere per terra. Infine ha un potentissimo processore Snapdragon, ideale per chi ama giocare ai videogiochi, che possono farlo tranquillamente con questo dispositivo.

Un’occasione davvero imperdibile, specie perché con questo smartphone avrete molte possibilità con le sue varie funzioni. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.