Honor Magic V2: offerta Mediaworld su uno smartphone pieghevole

Che ne pensate degli smartphone pieghevoli? Questa è una nuova tecnologia che negli ultimi anni si sta sviluppando sempre di più, e continua ad incuriosire tutti gli appassionati del mondo non solo degli smartphone, ma di tutto il mondo dell’elettronica. Un esempio lampante è lo smartphone pieghevole della Honor, un’azienda che ultimamente nello specifico si sta occupando proprio dello sviluppo di questa tecnologia. La Honor è infatti uno di quei team che lavora continuamente per la ricerca e lo sviluppo di queste nuove tecnologie, infatti quest’azienda ha anche lanciato la prima interfaccia IUI, dimostrando quindi quanto l’azienda abbia fiducia nella produzione di questi smartphone pieghevoli. Oggi ne trovate uno, nello specifico l’Honor Magic V2 in offerta su Mediaworld alla modica cifra di 1999 euro. Per accedere all’offerta vi basta semplicemente cliccare qui.

Honor Magic V2, l’offerta Mediaworld sul migliore smartphone pieghevole

Questo smartphone ha un display di uno spessore di 1,01 mm e di ben 4,7 mm di spessore da aperto e per un peso leggerissimo di solo 237 g di peso. Uno smartphone davvero sottile e leggero, proprio come un classico smartphone. L’Honor Magic V2 ha anche una nuova cerniera in titanio ultraleggera, che rende lo smartphone molto leggero e comodo da portare in tasca, inoltre non è neanche ingombrante a causa della sua dimensione, merito soprattutto del suo design e la sua struttura affidabili. Ha inoltre un supporto a goccia sospeso, durevole e flessibile, fluido da piegato e senza pieghe da aperto. Uno smartphone che cambia continuamente di dimensioni, da piccolo a grande.

