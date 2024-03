Empoli-Bologna: dove vedere la partita?

Il weekend di calcio inizia presto e finisce tardi e regala, fin da subito, emozioni. L’anticipo mostrerà Empoli-Bologna: ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme

I diritti tv sono parte integrante del mondo del calcio, ormai in continuo mutamento. La Serie A, infatti, si trova ad essere suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò evidenzia così un vantaggio per le società, ma dall’altra parte evidenzia un vero e proprio lato negativo per gli utenti, i quali si trovano costretti a cercare molte informazioni in merito alle sfide di loro interesse. Proprio per questo l’articolo ha uno scopo preciso: spiegare dove vedere Empoli-Bologna e raccontare le probabili formazioni.

La giornata 29 si inaugura con una gara interessante tra due compagini che vivono momenti diversi ma che hanno la stessa voglia di vincere.

Dove vedere Empoli-Bologna: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al 17esimo posto in classifica con 25 punti c’è l’Empoli, squadra che arriva da due sconfitte dopo importanti successi. Proiettata in ottica salvezza, la compagine toscana ha bisogno di quella spinta in più per allontanarsi definitivamente dal pericolo. In quarta posizione con 51 punti c’è un Bologna forte, vivace e sognatore. La Champions appare un obiettivo proibitivo, ma l’Europa appare davvero alla portata, nonostante l’infortunio di Zirkzee. Scopriamo allora dove poter vedere Empoli-Bologna, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è presa prepotentemente il suo spazio all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può trasmettere l’intero palinsesto della Serie A. Il servizio presenta poi le gare di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà, tra l’altro, l’opportunità di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € o il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi in simultanea. Basterà allora effettuare solo qualche passaggio, cliccando semplicemente sul link diretto che riporta al sito.

Passando a Sky, completamente diversa è la carta delle offerte. Per la Serie A sono tre i match in programma per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta il calendario completo. A questo si aggiungono le partite dei club esteri e gli impegni di natura europea, quali Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si estende a numerosi altri sport, come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, occorrerà cliccare sul link che rimanda direttamente a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, si passa allo snodo principale: Empoli-Bologna sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Venerdì 15 Marzo alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Ricordiamo l’importanza di avere una VPN durante la navigazione su internet.

Empoli-Bologna, probabili formazioni

Squadre diversisime e con obiettivi differenti, Davide Nicola affronterà Thiago Motta.

Di seguito le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Maleh, Kovalenko, Cacace; Cambiaghi, Niang.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Odgaard.

Una delle due riuscirà a strappare i 3 punti? Diteci la vostra opinione.