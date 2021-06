Come stampare fotografie in casa | Giugno 2021

La fotografia è rappresentata anche e soprattutto dalla foto stampata. Scopriamo come stampare fotografie in casa senza spendere una fortuna ma con una buona qualità adatta a foto di tutti i giorni. Vediamo quali sono le migliori stampanti adatte allo scopo

Ebbene sì, con il digitale oramai le nostre foto sono prevalentemente su telefoni o hard disk e non vedono mai la luce. Questo è uno dei peggiori mali del passaggio analogico/digitale. Se da un lato è vero che la carta con tempo deperisce, dall’altro nel farlo si crea un effetto particolare che rende le fotografie in qualche modo piene di un sapore “vintage”. Se invece a rompersi è un supporto digitale, le nostre foto saranno perse per sempre. Del resto a chi non è mai capitato di perdere le foto? Magari assieme allo smartphone, quando questi ha smesso di funzionare.

Come stampare fotografie in casa: migliori stampanti per foto di piccolo formato

Se cerchi delle fotografie di piccole dimensioni la soluzione è in realtà più semplice di quello che sembra. Sono disponibili diverse stampanti con tecnologia a sublimazione che offrono stampe fino a 10×15 a costi davvero competitive. Inoltre è possibile stampare direttamente dallo smartphone senza dover per forza disporre di un PC. Quali sono le migliori stampanti che abbiamo a disposizione? Noi vi proponiamo la Canon Selphy CP1300.

(in offerta su amazon.it) Canon Italia Selphy Cp1300 Stampante Portatile, Rosa Stampante a sublimazione adatta alle stampe in piccolo formato. Il costo per foglio non è molto alto e la durabilità è buona.

Come stampare fotografie in casa: migliori stampanti A4 economiche

Se invece volete vedere le vostre foto in formati di stampa più grandi del classico 10×15, sarà necessario cambiare tipologia di stampante. Fra le diverse opzioni abbiamo scelte quelle che offrono il minor costo per foglio. Tale soluzione comporta qualche compromesso dal punto di vista della durabilità della stampa se esposta alla luce diretta del sole (con inchiostri compatibili), nel mentre non si riscontrano problematiche se le foto sono conservate in assenza di luce solare (ad esempio come accade negli album).

Canon Italia TS6150 Stampante Multifunzione, Nero Canon Italia TS6150 è una soluzione multifunzione con una buona qualità nelle stampe A4. Consigliata qualora non vi serva solo la stampante ma anche uno scanner.

Come stampare fotografie in casa: migliori stampanti A3 economiche

Le stampe A3 sono in realtà poco economiche proprio per via dell’area di stampa che risulta essere notevole. Tuttavia è ancora possibile raggiungere prezzi competitivi per stampe di questa dimensione con qualche accortezza. Anche qua vale il discorso delle stampe A4: andiamo a penalizzare la durabilità della foto se esposta alla luce solare (con inchiostri compatibili) per avere un enorme risparmio economico.

Come stampare fotografie in casa: migliori carte per stampare

Il mondo delle carte è davvero vasto. Noi vi consiglieremo le carte più economiche (ma comunque di qualità) divise per formato delle stesse.

(in offerta su amazon.it) HP Carta Fotografica Lucida HP Everyday Q2510A, Grammatura 200 g/m2, Formato A4, Confezione da 100 Fogli Carta per le stampanti Canon a getto di inchiostro indicate, marchiata HP offre le stesse caratteristiche della carta Canon ad un prezzo inferiore. Formato A4.

Canon 2768B018 Carta Fotografica A4 10 Fogli Carta per le stampanti Canon a getto di inchiostro indicate. Formato A3.

Come stampare fotografie in casa: migliori cartucce compatibili

Vi guideremo all’acquisto delle migliori cartucce dal punto di vista della qualità/prezzo per le stampanti che abbiamo consigliato sopra. Le cartucce che vi indichiamo sono state testate da noi personalmente per diversi mesi.

Perfect Print PGI-550 / CLI-551 - 20 cartucce di inchiostro compatibili per Canon Pixma iP7250 Le cartucce Perfect Print offrono il miglior compresso dal punto di vista del rapporto qualità prezzo. Perdono in durabilità per le foto esposte alla luce del sole ma riescono a garantire una longevità al pari delle originali se le foto sono conservate in un album. Necessitano di calibrazione per eliminare alcune dominanti di colore. Sono compatibili con le stampanti A4 e A3 indicate in questa guida.

(in offerta su amazon.it) Canon 6496B005 Inchiostro, Multicolore, 6 Pezzi Queste sono le cartucce originali per le stampanti Canon a getto di inchiostro indicate in questa guida. Sono ottime e non presentano problematica alcuna. Unico neo, il prezzo davvero molto elevato.

Come stampare fotografie in casa: guida alla calibrazione della stampante

Quello che molti non sanno è che possiamo calibrare i colori della stampante direttamente dal driver di Windows senza ricorrere a strumentazioni costose. Ciò è davvero molto semplice:

andate in impostazioni, precisamente nel pannello stampanti e scanner; cliccate sul nome della stampante, precisamente sul menù “gestisci”; dal menu che comprare cliccate su “preferenze stampa”;

in questo menu selezionate il tab “principale”, quindi cliccate su “qualità di stampa alta” e su “colore/intensità manuale”;

a questo punto cliccate su “imposta” e stampate le due pagine di prova per il colore ed il bianco e nero;

confrontante la stampa con quello che vedete a schermo e applicate di conseguenza le regolazioni su “ciano”, “magenta”, “giallo”, “intensità”, “contrasto”; applicate queste impostazioni come predefinite.

Buona stampa!

Per la guida sul come stampare fotografie in casa è tutto, ora la vostra stampante è calibrata e le vostre stampe perfette anche dal punto di vista dei colori. Per eventuali dubbi non esitate a contattarci anche tramite il box dei commenti.

