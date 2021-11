Black Friday GeForce: offerte su tanti PC con schede RTX 30xx

Il Black Friday può essere l’occasione per trovare offerte sulle schede GeForce RTX della serie 30xx. Perché non farsi un nuovo PC allora?

Ogni anno molti utenti aspettano questo periodo per fare acquisti più sostanziosi. La speranza di trovare delle buone offerte è veramente grande, ma non sempre le nostre aspettative prendono vita. Gli oggetti più attesi sono sicuramente le schede video, ma la penuria dei componenti elettronici rende difficile una produzione che possa soddisfare l’attuale domanda. Ciò comporta un rialzo dei prezzi sostanziale e non sempre le GPU si possono acquistare.

Tuttavia una soluzione, per quanto poco ortodossa, la si può trovare. Invece di rifarci un singolo componente, perché non rifarci un intero PC? Vediamo allora quali sono le offerte che coinvolgono i PC con schede video Nvidia GeForce RTX della serie 30xx per questo Black Friday e scopriamo dove acquistarli.

Ecco tutte le offerte per il Black Friday sui PC con schede video GeForce RTX 30xx

Acquistare un PC per essere al top in fatto di prestazioni è sicuramente un’ottima idea, specialmente se la nostra macchina ha ormai un po’ di anni sulle spalle. I giochi, e non solo, sono sempre in continua evoluzione e richiedono sempre più risorse per essere giocati al meglio. Le schede video GeForce RTX di Nvidia aiutano i giocatori proprio in questo senso, regalando delle ottime esperienze grazie alle varie tecnologie come ad esempio il ray tracing e Nvidia DLSS.

Insomma, per avere le migliori prestazioni possibili, oltre ad esser bravi nel gioco, bisogna possedere un hardware al top. Vediamo adesso quali sono le offerte proposte per questo Black Friday:

PC Desktop AK Rig – PC Gaming con MSI GeForce RTX 3070 Ti, Intel I7-12700K, 32GB RAM a €2.399 (€300 di sconto) su AK Informatica AK Rig – PC Gaming con MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus, Intel I7-11700KF, 16GB RAM a €1.949 (€150 di sconto) su AK Informatica OLLO Computers G2 Ventus con MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus, Intel I5-11600KF, 16GB RAM a €1.749 (€228 di sconto) su Ollo Store OLLO Computers Gaming G3 con GeForce RTX 3060 Ti Gaming Trio, AMD Ryzen 5 5600X, 16GB RAM a €2.149 (€249 di sconto) su Ollo Store Gaming Cast Silver con GeForce RTX 3070, AMD Ryzen 5 5600X, 16GB RAM a €1.799 (€200 di sconto) su Cast Informatica Bonehead System Black Friday con MSI GeForce RTX 3060 Ti, Intel I3-10105F, 16GB RAM a €1.341 (€150 di sconto) su BoneheadSystem

Notebook Acer Nitro 5 con GeForce RTX 3050, Intel I5-11300H, RAM 8 GB a €879 (€220 di sconto) su Amazon HP OMEN 15 con GeForce RTX 3070, AMD Ryzen 7, RAM 16GB a €1.599 (€200 di sconto) su Unieuro Acer Nitro 5 con GeForce RTX 3060, Intel I7-10750H, RAM 16GB a €1.274 (€225 di sconto) su Mediaworld



Queste erano tutte le offerte per il Black Friday sui PC con schede video GeForce RTX della serie 30xx. Voi cosa ne pensate di queste offerte? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdevi ulteriori sconti riguardanti il Black Friday o il Cyber Monday, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!