Mostre di fotografia in aprile: le migliori mostre in Italia

Per tutti gli appassionati di fotografia nasce la nuova rubrica che illustra le principali mostre di fotografia in Italia di ogni mese, quelle più interessanti e da non perdere: scopriamo insieme quelle del mese di aprile!

Per chi è stanco di perdersi sempre gli appuntamenti con le migliori mostre fotografiche in Italia, c’è una nuova rubrica, nata proprio per essere un’agenda da portare sempre con sé! Ogni mese faremo un elenco di tutte le migliori mostre di fotografia in Italia. Per i professionisti che vogliono cercare nuovi stimoli, per gli appassionati che amano la fotografia esposta, le mostre di fotografia sono sempre un piacere e per il mese di marzo ci sono davvero dei titoli da non perdere, tra cui quella di Martin Parr a Milano. Si aggiunge anche l’attesissima Biennale di Fotografia Femminile a Mantova, assolutamente da non perdere.

Scopriamo le più interessanti mostre di fotografia in Italia nel mese di aprile!

Mostre di fotografia aprile: Biennale di Fotografia Femminile

Giunta alla terza edizione, la Biennale della Fotografia Femminile di Mantova (BFFmantova) ha aperto i battenti l’8 marzo 2024 riconfermandosi come un appuntamento unico al mondo. La città lombarda si trasforma così per più di un mese in una vetrina internazionale per importanti artiste, a volte poco conosciute nel nostro Paese. Organizzata dall’Associazione La Papessa con il Patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Mantova e della Fondazione Cariplo ed il sostegno di Fujifilm Italia, la BBFmantova ha affidato la direzione artistica, come per le precedenti edizioni, ad Alessia Locatelli che quest’anno ha individuato un titolo “Private”, che racchiude in sé vari significati intriganti quanto attuali.

TITOLO: Biennale di Fotografia Femminile

QUANDO: dal 1 marzo al 14 aprile 2024

DOVE: Mantova (varie sedi)

Mostre di fotografia aprile: Carlo Verdone a Torino

Si chiama “Luci nel silenzio” ed è una mostra fotografica con gli scatti del regista Carlo Verdone con ingresso gratuito. In occasione del 23°Glocal Film Festival a Torino, Carlo Verdone appare in una veste inedita: un’esposizione che racchiude una serie di scatti realizzati negli anni dallo stesso regista e attore romano a nuvole, albe e tramonti. Un omaggio silenzioso agli elementi naturali che per il regista romano sono sempre stati fonte di ispirazione.

TITOLO: Luci nel silenzio

QUANDO: dal 22 marzo al 14 aprile 2024

DOVE: Polo del ‘900, Torino

Mostre di fotografia aprile: Martin Parr a Milano

In collaborazione con Magnum, Martin Parr. Short & Sweet è la mostra al Mudec – Museo delle culture di Milano che raccoglia 60 scatti del celebre foto reporter britannico. Ironico, geniale, ha saputo raffigurare i più buffi comportamente del genere umano e al tempo stesso denunciare, con i lavori più recenti, il consumismo occidentale. Una mostra da non perdere!

TITOLO: Martin Parr. Short & Sweet

QUANDO: dal 10 febbraio 2024 al 30 giugno 2024 (prorogata)

DOVE: Mudec, Milano

Mostre di fotografia aprile: Brassaï. L’occhio di Parigi

La mostra presenterà attraverso più di 200 stampe d’epoca un approfondito e inedito sguardo sull’opera di Brassaï, con particolare attenzione alle famosissime immagini dedicate alla capitale francese e alla sua vita. Ungherese di nascita, ma parigino d’adozione, Brassaï è stato uno dei protagonisti della fotografia mondiale. Le sue fotografie raccontano la vita di Parigi, dai quartieri operai alla vita notturna e rimangono ancora oggi iconiche e senza tempo.

TITOLO: Brassaï. L’occhio di Parigi

QUANDO: dal 23 febbraio 2024 al 2 giugno 2024

DOVE: Palazzo Reale, Milano

Mostre di fotografia aprile: Mimmo Jodice

Mediterraneo nasce tra gli anni ’80 e’90, quando Jodice sviluppa un crescente interesse per i temi dell’antico, della memoria, delle origini, inseguendo visioni che si collocano al di fuori dalla realtà. Tutto questo si traduce in diversi progetti dedicati alla cultura mediterranea e all’archeologia che iniziano con una prima esplorazione dell’area partenopea a lui più vicina (Paestum, Neapolis, Pompei, Cuma, Baia) per poi estendersi al Mare Nostrum – dalla Grecia alla Tunisia, dalla Giordania alla Libia – fino ai musei di tutto il mondo.

TITOLO: Mimmo Jodice. Mediterraneo

QUANDO:Dal 9 novembre 2023 al 14 aprile 2024

DOVE: Maxxi, Roma

Mostre di fotografia aprile |Sebastião Salgado a Ravenna

Salgado inizia il suo viaggio fotografico, fisico ed esistenziale nella galassia delle migrazioni nel 1993. In sei anni il reporter brasiliano ha percorso quattro continenti con opere che catturano partenze e approdi, campi profughi dove milioni di persone vivono un destino incerto. Da allora, la mappa del mondo appare cambiata, ma l’esodo di intere popolazioni è quanto mai attuale e le condizioni di profughi o migranti rappresentano uno scenario che assume dimensioni sempre più globali.

TITOLO: EXODUS – UMANITÀ IN CAMMINO

QUANDO:Dal 22 marzo al 2 giugno 2024

DOVE: MAR, Ravenna

Mostre di fotografia aprile | Nino Migliori a Ferrara

Un’antologia dedicata a uno dei più grandi fotografi della scena internazionale: con oltre 100 fotografie in mostra, in collaborazione con la Fondazione Nino Migliori, la mostra, ripercorre la “ricerca senza fine” condotta dal fotografo bolognese. Un racconto dell’Italia dagli anni Cinquanta ad oggi, con il realismo che ha sempre caratterizzato il suo stile fotografico.

TITOLO: Nino Migliori. Una ricerca senza fine

QUANDO: Dal 17 febbraio al 3 giugno

DOVE: Castello Estense, Ferrara

Mostre di fotografia aprile: Fotografia Europea Reggio Emilia

Il mese di aprile giunge al termine con una grande attesa, dal 26 aprile al 9 giugno, il ritorno del Festival internazionale di Reggio Emilia Fotografia Europea 2024, che presenta al pubblico un ricco programma di mostre, eventi e spettacoli dedicati al tema, del nostro rapporto con la natura. Il titolo infatti è La natura ama nascondersi e siamo giunti alla la 19esima edizione – sotto la direzione artistica di Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart.

TITOLO: Fotografia Europea

QUANDO: dal 26 aprile al 9 giugno 2024

DOVE: Reggio Emilia (sedi varie)