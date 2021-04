Evolution Toy: aperti i preorder di Tetsujin 28-go Super Metal Action

La casa di produzione Evolution Toy ha diramato i dettagli relativi all’apertura dei preorder di Tetsujin 28-go Super Metal Action

Prima ancora dell’epoca d’oro dei robot firmati da Go Nagai, in Giappone era apparso un altro imponente mecha, capace di riscuotere un enorme successo: si tratta di Tetsujin 28-go, conosciuto da noi in Italia con il nome di Super Robot 28, che si appresta ad arricchire la linea Super Metal Action realizzata da Evolution Toy. La nuova figure è attualmente preordinabile, seppur a prezzi non certo contenuti, e la casa di produzione ha approfittato della situazione per diramare alcune informazioni in merito.

Evolution Toy presenta Tetsujin 28-go della linea Super Metal Action

La new entry della linea Super Metal Action di Evolution Toy, dedicata all’eroe di Mitsuteru Yokohama, è realizzata in die cast, PVC e ABS, e raggiunge l’altezza complessiva di ben 32 cm. Proprio per i materiali da cui è costituita, oltre che per le dimensioni, anche il peso è decisamente importante, dato che parliamo di circa 1,32 kg di peso. Ad impreziosire il tutto troviamo anche un impianto a led, grazie al quale sarà possibile illuminare gli occhi del robot, tramite un telecomando dedicato.

Come vuole la tradizione della casa di produzione, il robot sarà dotato di alcuni pannelli removibili, che consentiranno di osservare i meccanismi interni, una volta rimossa l’armatura (realizzata interamente in metallo). Anche il booster posteriore sarà rimuovibile, e grazie ad un effect part consentirà di ricreare tutte le varie pose di volo tipiche del modello. All’interno della confezione sarà presente anche una figure di Shotaro Kaneda (il pilota del robot).

Prima di salutarvi ed invitarvi a rimanere sulle pagine di tuttoteK, vi ricordiamo che il Tetsujin 28-go è preordinabile al prezzo di 43.800 Yen (tasse escluse), e che la sua distribuzione è attualmente prevista per il prossimo mese di Settembre 2021.