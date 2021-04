Extremely OK Games: gli sviluppatori di Celeste si preparano ad un nuovo annuncio

Gli sviluppatori dietro al celeberrimo Celeste si stanno preparando ad un nuovo annuncio importante, secondo il loro account Twitter

Celeste è uno di quei pochi esempi di giochi provenienti dal mondo indie che sono riusciti ad ottenere una grande fama e dei grandi risultati. Rilasciato da Extremely OK Games (ai tempi conosciuta come Matt Makes Games) nel 2018, il gioco ha ricevuto giudizi estremamente positivi da pubblico e critica, riuscendo a vendere oltre 500 000 copie solo nel suo primo anno di lancio. Stanotte, sull’account Twitter ufficiale degli sviluppatori di Celeste è apparso un tweet che anticipa un annuncio importante. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Di che tipo di annuncio stiamo parlando da parte degli sviluppatori di Celeste?

Nel tweet viene riportato, con una semplicissima frase, che l’annuncio degli sviluppatori di Celeste avverrà nella giornata di domani. Il tweet in questione non rivela molto altro ad essere sinceri, salvo, forse, l’emoticon che è stata usata. Infatti accanto alla frase “Vibe reveal tomorrow” si può trovare l’emoticon di un tulipano: considerando quanto l’elemento della fragola fosse importante nel gioco di Celeste, può darsi che anche in questo caso il tulipano possa costituire un’indizio importante su cosa ci aspetta domani.

Vibe reveal tomorrow 🌷 — Extremely OK Games (@exok_games) April 18, 2021

Nel 2019 era inoltre stato chiesto al director Matt Thorson, in un’intervista, se avessero in mente di realizzare un sequel del loro capolavoro. Thorson aveva risposto che in quel momento un sequel non era in programma, ma che magari i loro piani sarebbero potuti cambiare. Ad ogni modo, l’ultima pubblicazione di Extremely OK Games risale proprio al 2019, e si tratta del DLC gratuito per Celeste intitolato “Chapter 9: Farewell”, contenente tantissime nuove aggiunte tra cui, per esempio, oltre 100 nuovi livelli e 40 nuove tracce.

Se volete rimanere informati sulle notizie più importanti del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontatissimi, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.