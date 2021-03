Bandai: al via i preorder per Soul Of Chogokin 96 Getter Robot Go

La linea dei Soul of Chogokin di Bandai si arricchirà presto con la release 96, dedicata a Getter Robot Go, della quale sono aperti i preorder

L’appuntamento con Nerd Stuff si arricchisce oggi con Soul of Chogokin, sicuramente una delle linee più note e importanti del modellismo firmato Bandai, data la presenza al suo interno di numerosi modelli tanto cari all’animazione nipponica, che anche noi italiani abbiamo imparato ad amare in seguito all’invasione dei robot vista sul finire degli anni ’70. Caratterizzata da una cura realizzativa eccellente, ed impreziosita da una generosa dose di componenti in metallo, la serie dedicata alle Anime in Superlega andrà presto ad arricchirsi, grazie al rilascio delle release numero 96, che sarà interamente dedicata a Getter Robot Go, e della quale sono aperti i preorder.

Il modello in questione è tratto dalla serie animata distribuita in Giappone dall’ 11 febbraio 1991 al 27 gennaio 1992, per un totale di 50 episodi, e realizzata dalla consueta coppia composta da Go Nagai e Ken Ishikawa. Come vuole la tradizione cara alla serie Getter, il modello sarà composto da tre distinte navicelle, che sarà possibile combinare in maniera completa tra loro, per dare vita ad altrettante configurazioni robotiche: il Getter Go, specializzato nel combattimento a terra), il Getter Sho (robot dall’aspetto femminile specializzato nel combattimento alta velocità in aria) ed il Getter Gai (tank in grado di agire sotto terra ed in acqua).

Il modello è realizzato in Pvc, Abs e metallo (diecast), ed una volta assemblato raggiunge le dimensioni di 18 cm di altezza. All’interno della confezione, come sempre, troveranno spazio numerosi accessori, che comprenderanno alcune mani intercambiabili, un cospicuo set di armi e vari supporti che, collegati alla basetta in dotazione, permetteranno di esporre il modello così da riprodurre alcune delle pose più iconiche della serie.

Il Getter Robot Go è attualmente disponibile per il preorder ad un prezzo fissato a 23.000 Yen (circa 180,00 Euro), e sarà disponibile a partire dal prossimo mese di Settembre.

