Nissan Hyper Urban: il futuro della mobilità elettrica

Nissan ha da poco presentato Hyper Urban, il suo concetto della mobilità elettrica nel futuro. Vediamo insieme tutti i dettagli

Nel countdown al Japan Mobility Show a Tokyo questo mese, Nissan Motor Co., Ltd. svela una serie di emozionanti veicoli concept completamente elettrici, con il primo capitolo dedicato al Nissan Hyper Urban crossover, presentato digitalmente ieri. La serie, che verrà gradualmente rivelata in formato digitale in vista della giornata stampa del 25 ottobre, porta il termine “hyper” per esprimere l’eccitazione intensa che intendono trasmettere.

Ogni concept è incarnato da un carattere simbolico e offre funzionalità personalizzate che aggiungono valore a stili di vita unici e aspirazioni diverse. Questi concept sono progettati per aiutare i clienti a ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare allo stile e al divertimento. La visione della società giapponese per il Japan Mobility Show rappresenta il suo impegno costante nel migliorare la vita delle persone e rivoluzionare il panorama dei veicoli elettrici (EV) attraverso prodotti e tecnologie trasformative. Il Nissan Hyper Urban, che è stato presentato digitalmente presso il Nissan Technical Center ad Atsugi, Kanagawa, incarna una visione di un mondo più pulito.

Nissan Hyper Urban: eco-mobilità all’avanguardia

Lo stile del concept si adatta perfettamente ai gusti sofisticati degli utenti target, tra cui professionisti urbani e suburbani che pongono l’accento sulla sostenibilità ambientale. Con un’estetica slanciata e moderna, il design del crossover si adatta al gusto raffinato degli utenti, dichiarando audacemente la sua presenza mentre si fonde armoniosamente con l’ambiente circostante.

È completamente integrato nell’ecosistema EV, offrendo funzioni V2H impressionanti che forniscono energia all’abitazione, riducendo notevolmente i costi energetici e alleviando il carico sulla rete elettrica. La capacità V2G consente ai proprietari di condividere energia in eccesso con la rete, sostenendo la comunità locale e guadagnando allo stesso tempo. L’Intelligent Charging Management System fa uso dell’intelligenza artificiale per caricare autonomamente i veicoli e alimentare gli edifici, garantendo una gestione efficiente dell’energia.

Questo concept promuove la sostenibilità anche nella durata di vita del veicolo, ideale per coloro che valutano a lungo termine tutto ciò che possiedono. Aggiornamenti hardware e regolari aggiornamenti software garantiscono un’esperienza fresca nel corso degli anni. Ad esempio, l’interno può essere personalizzato con un nuovo cruscotto che riflette le più recenti tecnologie e tendenze nelle interfacce grafiche.

Design innovativo e sostenibilità

Il concept rappresenta il futuro delle capacità di design e tecnologia delle offerte elettriche di Nissan. La carrozzeria giallo lime cambia colore a seconda dell’angolo in cui è colpita dalla luce, attirando l’attenzione e fondendosi al contempo con l’ambiente circostante. Le porte a forbice anteriori e posteriori conferiscono apertura e carattere, mentre la silhouette sportiva offre efficienza aerodinamica per una maggiore efficienza. Pneumatici larghi completano l’aspetto sportivo, combinando dinamiche robuste con estetica urbana.

L’interno è progettato per integrarsi perfettamente negli spazi urbani. Ispirato ai triangoli caleidoscopici, il cruscotto e il display possono essere personalizzati in base all’umore del proprietario. Inoltre, i sedili anteriori possono essere ripiegati sui sedili posteriori, creando uno spazio relax privato simile a un divano. Quando si è lontani dalla routine quotidiana, il Nissan Hyper Urban può essere facilmente integrato in ambienti di relax, come loft o bungalow, trasformandosi in uno spazio interno per il relax.

