A terza stagione appena conclusa, un nuovo annuncio ha riempito di gioia i fan di Only Murders in the Building: l’arrivo di una stagione 4

L’ amatissima terza stagione della serie Hulu, in streaming sulla piattaforma di Disney Plus, Only Murders in the Building (qui le recensioni puntata dopo puntata) si è appena conclusa, eppure la produzione ha deciso di non prendersi nemmeno una piccola pausa e annunciare subito una quarta stagione. Scopriamo tutti i dettagli fino ad ora rivelati.

La storia continua | Only Murders in the Building: arriverà una stagione 4

La notizia del rinnovo della serie è arrivata proprio lo stesso giorno del finale della stagione 3. Non possiamo negare che una quarta parte sarebbe stata inevitabile, vista la conclusione delle ultime puntate andate in onda. I fan della serie ci sarebbero decisamente rimasti male in caso di stop. E, a giudicare da come molti show sono stati brutalmente troncati, un po’ di preoccupazione è stata lecita. Per fortuna non ci hanno messo molto a scoprire di poter dormire sonni tranquilli, grazie all’annuncio del rinnovo.

Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short torneranno dunque presto al lavoro, per farci vivere nuove entusiasmanti avventure all’ insegna dell’investigazione. Ricordiamo che Only Murders in the Building è creata e sceneggiata da Steve Martin e John Hoffman. I due, assieme a Selena Gomez, Martin Short, Jamie Babbit, Dan Fogelman e Jess Rosenthal sono i produttori esecutivi. La serie, molto apprezzata da pubblico e critica, si è distinta per la sua qualità, tanto da riuscire ad ottenere diversi premi e riconoscimenti ed essere nominata agli Emmy.

Trama e data d’uscita

Anche se possiamo intuire che le nuove puntate continueranno il filone lasciato in sospeso dalle puntate precedenti, per ora non abbiamo una trama precisa, né tantomeno una data d’uscita. Possiamo ipotizzare però, vista la regolarità con cui le stagioni precedenti sono approdate in piattaforma, che potremmo già vedere gli episodi delle stagione 4 nel 2024. Certamente nei prossimi mesi non mancheranno news a riguardo. Nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate di questo rinnovo!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.