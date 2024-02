NIO ET9: il sistema intelligente SkyRide si mette in mostra

L’azienda cinese ha messo in mostra il suo prodotto di punta, la NIO ET9, mostrando il sistema intelligente SkyRide e tutte le sue funzionalità

La NIO ET9 è il prodotto di punta dell’azienda automobilistica cinese. L’auto sta facendo molto parlare di sé specialmente perché la NIO ET9 ha un sistema intelligente SkyRide. Questo sarebbe un’intelligenza artificiale base (in questo articolo abbiamo approfondito la questione delle intelligenze artifiiali) che permette di gestire rigidità, smorzamento e altezza dell’auto. Una delle caratteristiche distintive della nuova ET9 è la sua capacità di controllare in modo indipendente le quattro ruote. Questa funzionalità permette di sollevare la carrozzeria di 40 mm o di abbassarla di 50 mm, facendo tutto questo in appena due secondi. Il sistema SkyRide inoltre risponde all’irregolarità della strada in un millesimo di secondo.

Cosa fa il sistema SkyRide della NIO ET9

Oltre ad avere queste capacità tecniche, la nuova berlina premium di NIO ha anche un design e delle tecnologie spettacolari. Durante il NIO Day 2023, William Li, il fondatore, presidente e CEO dell’azienda cinese ha presentato un video dimostrativo che mostrava la NIO ET9 che supera dei dossi con una torre di champagne sul cofano. Nel video notiamo che non è caduta nemmeno una goccia. Questo dimostra di cosa è capace di fare il sistema SkyRide. Inoltre, quest’auto elettrica si è distinta per la sua capacità di superare una strada in brutte condizioni, facilitando perfino l’ingresso e l’uscita dei passeggeri dall’auto.

Queste caratteristiche le possiamo vedere per bene nel nuovo video pubblicato da WeChat dello stesso produttore dell’azienda. Nel video vediamo la ET9 ricoperta di neve che mostra le sue capacità tecnologiche in condizioni invernali. Quest’auto ora è disponibile a zero emissioni è già prenotabile al costo di 800.000 yuan, che per noi sarebbero 103.228,82 euro, con le prime consegne previste nel corso del primo trimestre del 2025. La nuova NIO ET9 mostra la volontà dell’azienda di rendere la sua presenza ancora più forte nel mercato delle berline elettriche di lusso.