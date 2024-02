Ferrari 499P: svelata la livrea della monoposto

La scuderia italiana ha svelato la nuova livrea della Ferrari 499P, la nuova monoposto con la quale gareggerà nel campionato della nuova stagione di Formula 1

Per festeggiare l’anniversario della nascita di Enzo Ferrari, ovvero il 18 febbraio 1898, Ferrari ha svelato la nuova livrea della Ferrari 499P. La nuova monoposto gareggerà nel Campionato Mondiale Endurance (FIA WEC) 2024, prima di entrare poi nel Gran Premio di Madrid che debutterà nel 2026. La monoposto gareggerà nella classe Hypercar e questo segna l’avvio della seconda stagione, che inizierà il 2 marzo in Qatar, in cui vedremo protagonista la Ferrari – AF Corse con le vetture n° 50 e 51. La nuova livrea della Ferrari 499P rappresenta la perfetta simbiosi tra tradizione e innovazione. Richiama quella del 2023, ma introduce dei nuovi elementi all’avanguardia.

La nuova livrea della Ferrari 499P

Sulla carrozzeria del nuovo cavallo di battaglia di Ferrari notiamo il caratteristico colore rosso, classico del simbolo italiano, e il giallo. Questi due colori enfatizzano le linee scultoree e dinamiche dell’auto, celebrando ancora i risultati della vecchia 312 PB, l’ultimo prototipo che ha fatto competizione nel campionato del ’73. Hanno sviluppato il Rosso Racing, colore dominante della livrea, appositamente per la nuova stagione di gare, mostrandoci un tono intenso e profondo. Il rosso si abbina al Giallo Modena, che era già presente sulla livrea del 2023. Hanno reso la nuova versione lucida per adattare maggiormente le esigenze di visibilità quando la luce è scarsa o nelle gare notturne. Hanno rivisto la composizione cromatica delle due Ferrari 499P n°50 e 51 per esaltare di più il design e la tridimensionalità della nuova vettura. Il Giallo Modena avvolge di più l’abitacolo, mentre le nuove linee e i sistemi grafici enfatizzano il dinamismo e la velocità.

Il team Ferrari presenterà il n° 50 ai piloti della stagione precedente, ovvero Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Per quanto riguarda la n° 51, questa la presenteranno a Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Il Campionato del Mondo Endurance 2024 inizia alla grande: per la prima volta il Lusail International Circuit in Qatar ospiterà il Prologo il 24 e il 25 febbraio, mentre la 1812 Km del Qatar il 2 marzo. Dopodiché ci saranno la 6 Ore di Imola il 21 aprile, la 6 Ore di Spa-Francochamps l’11 maggio. Dopo la 24 Ore di Le Mans il 15 e il 16 giugno, la 6 Ore di Sao Paulo il 14 luglio, la Lone Star Le Mans al Circuit of the Americas il 1° settembre, la 6 ore del Fuji il 15 settembre e infine la 8 Ore del Bahrain il 2 novembre.

Insomma, la Ferrari 499P affronterà un calendario bello ricco e intenso. Voi che ne pensate della nuova livrea di Ferrari 499P? Diteci la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.