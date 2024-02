Stephen King odia l’unico film che abbia mai diretto come regista

Negli anni ’80 Stephen King era in cima alle classifiche letterarie. Così provò a dirigere un film in veste di regista, ma non finì bene. Stephen King odia l’unico film che abbia mai diretto

Stephen King esplose nel mondo letterario unirgli anni ’70 con il suo romanzo d’esordio Carrie e da allora non si è mai fermato. Sembrava essere inarrestabile. I suoi libri erano tutti best seller, così Hollywood ha sentito il richiamo. Purtroppo, come spesso accade non sempre gli adattamenti sono stati ben accolti e non sempre sono stati un successo al botteghino. Così lo scrittore pensò di provare a dirigere lui stesso un adattamento cinematografico. Tuttavia bisogna considerare che lo scrittore non sapeva nulla di cinema. Infatti il risultato del film fu Maximum Overdrive uno stupido B-movie sui camion assassini.

Maximum Overdrive, l’esperienza di Stephen King come regista

La premessa è abbastanza semplice. La Terra attraversa la coda di una cometa e così le macchine impazziscono ed iniziano ad uccidere. King non aveva nessuna nozione riguardo il materiale, ma sapeva che era trash e ciò corrispondeva esattamente al suo desiderio. Voleva che ci fosse moltissima azione, che fosse veloce e non c’era bisogno di molti dialoghi. Dopo la pre-produzione King arrivò sul set nel 1985 e si rese conto che quello che sapeva sul cinema era veramente poco. Per giunta in quel periodo King aveva un problema legato alle sostanze stupefacenti. Come se ciò non bastasse, si è trovato circondato da una troupe che parlava italiano, una lingua che lui non capiva. Tuttavia, ha comunque concluso ciò che aveva iniziato malgrado fosse fuori di testa per tutto il tempo e non capisse cosa stava facendo. Come volevasi dimostrare, alla sua uscita Maximum Overdrive fece flop al botteghino e fu stroncato dalla critica. Ora l’autore è arrivato a rinnegare il film, è impossibile negare che non abbia fatto un buon lavoro, tuttavia non esclude del tutto l’idea di riprovare a dirigere. Realizzare Maximum Overdrive è stata comunque un’esperienza di apprendimento e un giorno potrebbe decidere di voler dirigere un adattamento di un suo romanzo.

E voi cosa ne pensate? Conoscevate Stephen King in veste di regista? Fatecelo sapere in un commento! se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

