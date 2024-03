Scopa elettrica Proscenic P11, l’offerta Amazon regala la versatilità!

Ci serve sempre un buon aggeggio che ci dia una mano nel pulire la nostra amata casa, ma quanto più e versatile nelle sue funzionalità, tanto meglio sarà, giusto? Questo è quello che ci permette di avere Amazon con l’offerta sulla scopa elettrica Proscenic P11

Volete una pulizia della casa molto più veloce, versatile, che vi faccia risparmiare tempo e soprattutto tutti gli inutili sforzi fisici? Ma che domande, è ovvio! Chi non vorrebbe qualcosa del genere? Beh, sappiate che potete averlo, ce lo fornisce direttamente un’azienda molto rinomata e molto amata nel settore della produzione di elettrodomestici. Stiamo parlando di Proscenic, un’azienda che ha ottenuto il suo rispetto e la sua conoscenza, facendosi spazio tra le aziende di produzione di elettrodomestici. Per questo abbiamo pensato di segnalarvi questa offerta Amazon sulla scopa elettrica Proscenic P11! Ci sono alcune funzionalità che altre scope elettriche non hanno, il che rende questo modello degno di entrare nella lista delle migliori scope elettriche che possiamo trovare sul mercato. Oggi la trovate alla modica cifra di 144,54 euro invece di 179 euro.

Per accedere all’offerta non dovete fare altro che cliccare sul box Amazon qui sotto

(in offerta su amazon.it) Proscenic P11 Mopping Aspirapolvere Senza Fili Lavapavimenti Leggero 35Kpa/500W Serbatoio dell’Acqua, Scopa Elettrica 4 Spazzole,LED Display, Pavimenti/Animali Domestici 【Base dell'Acqua Staccabile, più di un Semplice Aspirapolvere】 Il serbatoio dell'acqua da 340 ml fornisce l'acqua necessaria per pulire l'intero pavimento, mentre lo sterzo girevole a 180 gradi consente di evitare facilmente gli ostacoli e di raggiungere i mobili mentre si pulisce.

La scopa elettrica Proscenic P11 in offerta su Amazon lava anche i pavimenti!

La cosa più sorprendente che rende questa scopa elettrica degna di nota e, soprattutto, unica nel suo genere, è il suo serbatoio d’acqua da 340 ml. Con questo serbatoio, oltre a pulire i pavimenti aspirando tutta la polvere, peli di animali domestici e altre particelle sporche e nocive, potete anche lavare i pavimenti allo stesso tempo! Questa scopa elettrica quindi vi fa risparmiare davvero molto tempo, potete fare due faccende domestiche nello stesso momento. Senza contare poi che è molto leggera e per niente ingombrante, pesa solo 5 kg e inoltre potete anche usarla come aspirabriciole, semplicemente staccando il manico. Potete quindi pulire tappeti in casa, la tappezzeria dell’auto e chi più ne ha, più ne metta. La scopa ha tra l’altro un’autonomia di 60 minuti se la usate alla minima potenza, alla massima potenza invece ha un’autonomia di 20 minuti e per ricaricare la batteria bastano tra le 4 e le 5 ore. Per capire quanta batteria è rimasta, c’è il display con LED che lo indicherà.

Un aspirapolvere che compie due lavori nello stesso momento e permette di risparmiare tanto tempo e tanta fatica, tutto ad un prezzo onesto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!