Stop alla produzione di motori endotermici per il 2035

Sappiamo tutti che negli ultimi anni lo sviluppo di motori elettrici è l’obiettivo principale delle grandi aziende che, considerando soprattutto le condizioni climatiche che vanno sempre peggiorando, stanno cercando di raggiungere. L’idea di imporre uno stop alla produzione dei motori endotermici sembra sempre più concreta, ma ne ha parlato nello specifico l’UE

Lo stop alla produzione di motori endotermici, come i motori diesel e a benzina, è un argomento di cui l’Unione Europea continua a parlare, sempre per cercare di mantenere l’ecologia e sostenere l’ambiente del nostro pianeta. Ancora una volta è il governo a trazione Meloni a mettere in discussione la bontà del provvedimento, e stavolta ha preso la parola a Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, che ritiene che sia mortificante per il settore automotive questo stop alla produzione dei motori endotermici. Chiaramente l’Europa non può diventare un luogo di consumo per le auto prodotte all’estero, l’UE ha infatti mortificato l’industria automobilistica ponendo un limite al 2035 per la sopravvivenza di motori endotermici.

L’UE commenta lo stop alla produzione di motori endotermici

Per l’UE è necessario cambiare rotta e ha ritenuto importante fare degli investimenti privati per la produzione di motori elettrici, dato che la stessa Unione Europea ha mortificato la nostra industria di motori. Al giorno d’oggi, specialmente nella nostra amata Europa, non c’è molto uso di auto elettriche, motivo per cui hanno incentivato la produzione di questi motori in modo tale da renderli più diffusi e quindi diminuire anche l’inquinamento del nostro continente. La clausola di revisione sullo stop dei motori a benzina e diesel è prevista per il 2026 e dobbiamo essere pronti perché il 2026 è dietro l’angolo. Da quell’anno in poi il mondo delle automotive potrebbe cambiare e potremmo vedere molti più veicoli con motori elettrici. Questo progetto è molto ambizioso e bisogna analizzarlo per bene e capire quali saranno i vantaggi e gli svantaggi.

