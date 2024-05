F1, GP Miami: c’è un vincitore inaspettato

Si chiude con il GP di Miami il weekend americano di F1 che ha visto per la prima volta in carriera trionfare Lando Norris su McLaren al termine di una gara pazza

Dopo la Gara Sprint andata in scena nella giornata di sabato, oggi si è disputato l’attesissimo GP di Miami valido per il sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Ad esultare al traguardo della bandiera scacchi è stato il pilota della McLaren Lando Norris che conquista così la sua prima vittoria in carriera in F1.Dietro di lui Max Verstappen e Charles Leclerc, Sainz scala in quinta posizione dopo la penalità inflitta a seguito del contatto con Piastri.

Il britannico ormai “figlio” della McLaren dal lontano 2017 si portava sulle spalle il record negativo di driver con più podi e punti in F1 a non aver mai vinto un Gran Premio. Dopo 110 GP finalmente Lando sfata il tabù vittoria.

Il britannico ha corso una gara da dieci in pagella, complice anche la safety car che al giro numero 28 è entrata in pista dopo l’incidente che ha visto coinvolto Kevin Magnussen della Haas che ha messo fuori gioco Logan Sargeant della Williams. Norris ha potuto così smarcare il suo unico ingresso ai box mentre, alle sue spalle, Max Verstappen e Charles Leclerc si erano già fermati.

F1, GP Miami: prima gioia Norris, Max battuto

Ma come è riuscito Norris e la McLaren a battere Red Bull e Verstappen in pista? Un ruolo fondamentale sono stati gli aggiornamenti portati dal team capitanato da Andrea Stella. McLaren ha portato a Miami un importante pacchetto di aggiornamenti che hanno messo in mostra il vero potenziale della MCL38, sfoderando un passo gara inarrivabile persino per il pluricampione olandese. Questo grosso passo in avanti di McLaren ora, costringerà inevitabilmente Red Bull e Ferrari a lavorare duramente, con quest’ultima che a Imola porterà una grossa evoluzione del pacchetto sulla SF-24.

Verstappen ne esce sconfitto ma tutto sommato chiude in seconda posizione e a fine gara si è complimentato sinceramente con Norris. In realtà è stato molto bello che tutto il paddock si sia complimentato con il pilota del team papaya al termine della gara. Nonostante Verstappen mantenga un vantaggio di 35 punti nel campionato piloti su Sergio Perez, il messicano dovrà iniziare a guardarsi le spalle da Charles Leclerc, che ora lo segue a soli tre punti di distanza.

La gara di Perez è stata caratterizzata da un rischio di incidente alla prima curva a causa di una partenza anticipata sospetta, ma è riuscito miracolosamente ad evitarlo. La McLaren di Norris ha dimostrato un’ottima performance, mentre la Ferrari ha chiuso con Leclerc al terzo posto, dimostrando che nonostante l’assenza di aggiornamenti tecnici, rimane una forza competitiva. Imola potrebbe essere uno spartiacque per la stagione, soprattutto considerando l’introduzione di nuovi sviluppi da parte della Ferrari.

Lewis Hamilton ha ottenuto un risultato positivo con la sesta posizione, mentre Yuki Tsunoda si è distinto con un settimo posto solido per la Racing Bulls. La zona punti è stata completata da Fernando Alonso e Esteban Ocon, che hanno aiutato l’Alpine a superare Williams e Sauber nella classifica costruttori.

Prossimo appuntamento GP di Imola

Ora occhi puntati sull’attesissimo GP di Imola in programma nel weekend dal 17 al 19 maggio dove potremo vedere iniziare un nuovo campionato. E voi che ne pensate di questo GP di Miami? fatecelo sapere tramite un commento qua sotto e seguiteci, come sempre, su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo della Formula 1 ma non solo!