Luigi’s Mansion 2 HD: rivelate le dimensioni del gioco

La villa spettrale del baffetto in verde rivela le sue dimensioni: ecco quanto spazio tenere libero per l’altro remake, Luigi’s Mansion 2 HD

In tandem con le dimensioni di Paper Mario: Il Portale Millenario, la Grande N ha anche reso noto quanto posto dover fare per Luigi’s Mansion 2 HD. Il secondo capitolo della serie, disponibile in tandem con il primo (titolo di lancio di GameCube) su Nintendo 3DS, farà compagnia anche al monumentale terzo capitolo sull’ibrida delle meraviglie. Per quanto si possa dire che la console sia sul suo personale viale del tramonto, la piattaforma ha ancora tanto da dire, anche se ci chiediamo quanto si presti al gioco (in parte) da salotto un’esperienza prevalentemente concepita per il gioco portatile. Ad ogni modo, non aspettatevi la stessa modestia vista su 3DS in fatto di, ehm, “stazza”. Il gioco è opera di Next Level Games, che già conosciamo bene.

Villette a schiera di dimensioni ragionevoli: ecco lo spazio occupato da Luigi’s Mansion 2

La suspense è durata fin troppo: le dimensioni di Luigi’s Mansion 2 ammontano a 3,3 GB. Come per Paper Mario, pure qui i confronti vedono l’originale su Nintendo 3DS occupare pure meno di 1 GB, mentre il terzo episodio uscito su Switch era ben più voluminoso. La fase di promozione da parte del Colosso di Kyoto è già partita a pieno regime con la pubblicazione della prima cutscene, che abbiamo incluso qui sotto. In quanto alle attese, sarà da noi il 27 giugno. Per quanto riguarda Il Portale Millenario, le attese saranno più brevi: ci vorranno infatti due settimane. Il day one, in tal senso, è previsto il 23 maggio. Anche in questo caso, le dovute considerazioni qualitative dovranno attendere l’eventuale recensione.

