F1, GP Miami: ecco i risultati della Gara Sprint

Archiviate le qualifiche nella giornata di ieri, oggi è stato il turno della Gara Sprint del GP di Miami 2024 di F1. Ad aggiudicarsi questa “mini gara” di 19 giri è stato l’olandese Max Verstappen che si porta dietro Charles Leclerc e Sergio Perez. Quinto Carlos Sainz al termine di un duello da brividi con un fantastico Daniel Ricciardo chiude in quarta posizione al termine di una bella lotta con lo spagnolo della Rossa. Di seguito l’ordine di arrivo dei primi otto piloti a punti di questa Gara Sprint: Verstappen, Leclerc, Perez, Ricciardo, Sainz, Piastri, Hulkenberg e Yuki Tsunoda.

Sorprese già in partenza dove l’olandese chiude la porta in faccia al pilota della Ferrari. Delusione subito per Lando Norris che paga un contatto al via causato da Fernando Alonso e Lance Stroll, urtando anche con altre monoposto e causando l’entrata in pista della safety car. La MCL38 del britannico è quella ad avere la peggio nella serie di contatti.

Dalla partenza va evidenziata la terza posizione guadagnata da Ricciardo ai danni di Sergio Perez. Una gara che ha vissuto di tanti duelli, tra i quali quello che ha visto protagonisti Carlos Sainz e Daniel Ricciardo in bagarre per la quarta posizione. Max Verstappen si aggiudica dunque la Gara Sprint del GP di Miami senza però creare ampi distacchi dagli inseguitori. Infatti, per tutta la corsa, Charles Leclerc ha saputo ben sfruttare il potenziale della sua SF-24. Ampia delusione per Norris e per Aston Martin che ha visto il ritiro di entrambi i piloti.

