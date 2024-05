F1, il nuovo sistema di punteggio potrebbe premiare tutta la griglia

Continua a tenere banco la vicenda relativa al nuovo sistema di punteggio per i piloti in griglia. Nell’ultimo incontro della F1 Commission si è parlato di premiare non solo fino alla dodicesima piazzola, ma a tutta la griglia con diverse squadre a favore

Qualche settimana fa la F1 Commission si era riunita per discutere di un nuovo sistema di punteggio da estendere fino alla dodicesima posizione. Infatti, in questo inizio di campionato sono ancora tre i team che segnano il numero zero alla casella dei punteggi. La riunione ha portato ad un nulla di fatto rimandando il tutto alla prossima estate. Questo ritardo, stando a quanto scritto dagli addetti ai lavori, sarebbe dovuto ad una possibilità che i team stanno discutendo di estendere la zona punti fino all’ultima posizione.

Al riguardo, ne ha parlato il team principal della Williams James Wovles che ha dichiarato:

Abbiamo 10 team molto forti, quest’anno abbiamo visto lotte fantastiche anche nella seconda metà dello schieramento, con dieci macchine che lottano in pochi decimi. Come sapete, per noi, la nostra pole position è attualmente l’undicesima posizione. La nostra vittoria è arrivare quantomeno undicesimi. Pensiamo che sia una lotta fantastica. Vogliamo spiegarlo ai fan, spiegarlo ai nostri partner e pensiamo che i punti contribuiranno a dare valore anche all’undicesima posizione, che oggi per noi è una vittoria. Quindi siamo favorevoli a un’estensione del sistema a punti. Penso che cambiare la distribuzione dei punti sia ragionevole, ma ci siamo chiesti fino a dove dovremmo andare. P12, P14, P16 o tutte le vetture

Nuovo sistema punteggio F1: parola ai team principal

Su una cosa tutte le parti chiamate in causa sono d’accordo: c’è la necessità di apportare delle modifiche al sistema di punteggio. Una scelta che ovviamente dovrà mettere tutti d’accordo e senza che ci sia in futuro un ulteriore cambiamento del regolamento. Al riguardo si è espresso così il CEO di McLaren Zak Brown:

Se un’auto più veloce finisce nelle retrovie, ogni sorpasso sarà importante. Quindi, penso che si possa fare un ragionamento per dare punti all’intera griglia, non solo a dodici piloti. Ma penso che, come ha detto James Vowles, dobbiamo apportare questa modifica una sola volta, non cambiare in continuazione

Le discussioni, dunque, sono più che mai aperte al fine di dare sempre più importanza in ogni singolo duello che si scatena in gara e soprattutto in quelle lotte di bassa classifica che spesso hanno più un significato morale per i piloti che ai fini della gara stessa.

E voi che ne pensate di questa potenziale modifica al sistema di punteggio in F1? Darebbe più importanza alle lotte nelle retrovie?