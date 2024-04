F1 2024: Brembo presenta il Gran Premio del Giappone

Dopo la tradizionale sosta per la Pasqua, la Formula 1 riparte dal Gran Premio del Giappone che per la prima volta si disputerà ad aprile: Brembo ci porta alla scoperta di Suzuka

Il quarto appuntamento stagionale della Formula 1 si svolge in Asia, con il GP Giappone che inaugura una nuova data nel mese di aprile. Rompendo così la tradizione di tenersi a Suzuka durante ottobre e novembre. Questa pista, di proprietà della Honda, offre non solo gare automobilistiche ma anche intrattenimento con un parco divertimenti e programmi educativi sul traffico, inclusa la Honda Racing School per varie categorie di veicoli.

I dettagli forniti da Brembo sul Gran Premio del Giappone

Questo circuito, il Suzuka International Racing Course, lungo 5.807 metri, è considerato poco impegnativo per i freni, con un grado di difficoltà basso secondo gli esperti Brembo. Nonostante le 10 frenate per giro, la maggior parte di esse richiede una decelerazione modesta, con soltanto due frenate classificate come intense. La decisione di spostare il GP Giappone in una nuova data fa parte di una strategia più ampia per razionalizzare il calendario delle gare. Riducendo i viaggi tra continenti e diminuendo le emissioni di carbonio entro il 2030, seguendo l’Agenda 2030 dell’ONU. Brembo, in linea con questi obiettivi, promuove la sostenibilità attraverso progetti come “We support SDGs”.

Tra le sfide della pista di Suzuka, la curva 16 si distingue come il punto più critico per i freni, dove i piloti affrontano una significativa perdita di velocità. Un momento storico per Brembo è stato il 1989, quando la McLaren ha adottato per la prima volta i loro sistemi frenanti, su suggerimento di Ayrton Senna. Tuttavia, durante quel GP, ci fu uno scontro tra le due vetture McLaren, che portò alla squalifica di Senna e alla vittoria del campionato per Alain Prost.

Brembo e Gran Turismo

Infine, in un contesto più ludico, il Giappone è celebre anche per la produzione di videogiochi, incluso il famoso Gran Turismo. Brembo è diventato partner tecnico ufficiale di Gran Turismo 7. Consentendo agli appassionati di personalizzare le proprie auto virtuali con componenti Brembo attraverso varie opzioni di upgrade.

E voi? Cosa ne pensate di queste interessanti news fornite da Brembo sul GP del Giappone? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).