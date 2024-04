Ubisoft Forward: confermata in largo anticipo l’edizione 2024 a giugno

Non c’è dipartita mediatica dell’E3 che tenga: l’Ubisoft Forward di giugno è confermato anche per l’edizione 2024 e parte il toto-giochi

Sarà anche morta e sepolta l’E3, ma il mese di giugno resta ufficialmente il più caldo dell’anno per quanto concerne l’industria videoludica e la prima alzata di veli del 2024 è tutta per il publisher francese che ha già confermato il prossimo Ubisoft Forward. O meglio, forse non proprio la prima, visto che quest’onore spetta all’Xbox Games Showcase e al Summer Game Fest, ma ora abbiamo l’annuncio effettuato in pompa magna su Twitter dall’editore transalpino. Ebbene, il fatidico giorno è incluso nel tweet qui sotto, e la scena speculativa ha già aperto il vaso di Pandora in merito ai possibili titoli che potremo vedere tra le tante IP. Abbiamo mantenuto la suspense fin troppo: vi lasciamo al post interessato.

Sta per tornare ✨ Unisciti a noi in diretta da Los Angeles il 10 giugno per #UbiForward e scopri tutte le novità e le prossime uscite! pic.twitter.com/1G9zUOs4Qo — Ubisoft Italia (@UbisoftItalia) April 3, 2024

Niente broncio sul grugno: l’Ubisoft Forward 2024 è confermato per il 10 giugno

La data interessata per l’Ubisoft Forward, dunque, è il 10 giugno 2024. L’azienda ci “aggiornerà” sulle prossime uscite, senza però darci alcun assaggio di ciò che vedremo. Il futuro di Assassin’s Creed è abbastanza nebuloso, e possiamo solo aspettarci che è in questa sede che sarà rivelato effettivamente Codename Red. L’altro gioco tra i più chiacchierati da parte della casa di Rayman è Star Wars Outlaws, sviluppato da Massive Entertainment e previsto ufficialmente per quest’anno. Per il resto, “sappiamo” di un presunto roguelite ambientato nell’universo di Prince of Persia dagli autori di Dead Cells, ma altrimenti tutto tace al di fuori (purtroppo) dei molti tagli al personale.

