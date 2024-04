SPY x FAMILY CODE: White arriva al cinema, ecco una clip in anteprima!

Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment portano al cinema il primo film di una delle serie più amate del panorama anime attuale, SPY x FAMILY CODE: White, presentato con una clip in anteprima

I fan di SPY x FAMILY, unitevi! Crunchyroll ha pubblicato un’emozionante clip del film in uscita, SPY x FAMILY CODE: White, per celebrare l’inizio della prevendita dei biglietti. Preparatevi a ridere con la piccola Anya, la telepate più adorabile del mondo, in questa nuova avventura che la vedrà protagonista insieme ai suoi strampalati genitori adottivi, Loid e Yor. La trovate qua sotto!

SPY x FAMILY CODE: White arriva al cinema, ma prima una clip… in anteprima!

Il film, distribuito da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment, uscirà nei cinema italiani il 24 aprile. Potrete scegliere di vederlo in giapponese con sottotitoli o doppiato in italiano. Anya, premiata come “Personaggio da proteggere ad ogni costo” ai Crunchyroll Anime Awards 2024 (qui la lista completa dei vincitori!), vi conquisterà con la sua inesauribile energia e contagiosa allegria. Non perdetevi questa imperdibile occasione di vederla sul grande schermo!

Potete acquistare i biglietti in prevendita cliccando qui!

“SPY x FAMILY CODE: White” è il primo capitolo cinematografico della popolare serie anime, con una storia originale e indipendente che vede protagonisti l’agente segreto <Twilight>, la sua letale moglie assassina Yor e la loro figlia adottiva telepatica Anya in una missione completamente nuova. Basata sull’acclamato manga, nominato ai premi Harvey e Eisner, scritto e illustrato da Tatsuya Endo, la serie televisiva SPY x FAMILY ha debuttato originariamente il 9 aprile 2022 ed è stata rapidamente accolta dai fan di tutto il mondo. Le prime due stagioni sono disponibili su Crunchyroll.

La sinossi ufficiale del film è la seguente:

Lui è una spia. Lei è un’assassina. Insieme, Loid e Yor tengono riservata la loro doppia vita, fingendo di essere una famiglia perfetta. Tuttavia, la loro figlia adottiva Anya, una telepate, conosce a loro insaputa gli eccitanti segreti di entrambi. Con la scusa di portare la famiglia a fare un weekend di vacanza invernale, il tentativo di Loid di fare progressi nella sua attuale missione Operazione Strix si rivela difficile quando Anya viene erroneamente coinvolta e scatena eventi che minacciano la pace nel mondo!

Avete già visto la clip d’anteprima di SPY x FAMILY CODE: White? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e continuate a seguire noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.