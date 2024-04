Eclissi solare all’IndyCar in Indianapolis: i motori e la natura

Quando si tratta di poter rendere un evento sportivo tanto atteso ancora più spettacolare, gli americani non si contengono mai e cercano sempre di rendere queste gare le più spettacolari, leggendarie e mozzafiato possibili. All’IndyCar in Indianapolis c’è stata un’eclissi solare che ha reso memorabile la gara

Sembra un’esagerazione, ma intanto è quello che gli americani cercano sempre di fare e, nella maggior parte dei casi, ci riescono. Giusto ieri, l’8 aprile, si è tenuta la gara di IndyCar Series, si può dire la versione esclusivamente americana della Formula 1. Proprio di territorio americano si parla, e se è vero che spesso e volentieri gli americani ci tengono a fare spettacolo, come nel caso di Joey Gase che ha lanciato il paraurti addosso al collega, allo stesso tempo riescono anche a creare delle occasioni memorabili. La IndyCar è già un evento sportivo americano che i fan e i tifosi aspettano con trepidazione, ma se è vero che l’evento è già di per sé emozionante, hanno avuto modo di renderlo indimenticabile. A Indianapolis, in Nord America, infatti, durante l’evento dell’IndyCar si è tenuta un’eclissi solare che ha reso l’ambiente spettacolare.

Eclissi solare all’Indycar: un evento emozionante

L’eclissi solare si è tenuto in tutto il territorio del Nord America, ma a Indianapolis l’eclissi è stata totale. Proprio per l’occasione, la pista ha aperto alle porte per permettere a ben 50.000 persone di poter assistere alla meraviglia dell’eclissi che si è tenuta per circa tre minuti alle ore 15 della costa. Ovviamente, oltre all’eclissi, gli spettatori hanno anche potuto assistere alla gara con Ed Carpenter che ha effettuato dei giri degni di nota. Inoltre gli spettatori hanno anche avuto la possibilità di incontrare i piloti e chiedere degli autografi e all’evento erano presenti anche alcuni astronauti della NASA. Insomma, un evento più americano di così si muore, la spettacolarità della natura e le leggende americane che si incontrano nello stesso posto.

Che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto partecipare a questo evento?