NASCAR: Joey Gase lancia il paraurti contro l’auto di Cram

Il mondo è bello perché è vario, giusto? Beh, proprio perché è vario, alcuni provvedimenti vengono presi diversamente a seconda del posto in cui ci troviamo. Questo è quello che è successo durante il weekend di Pasqua nella seconda serie di NASCAR, dove Joey Gase ha lanciato il paraurti contro l’auto di un suo collega

Diversamente da quello che succede nel mondo della Formula 1, dove di solito le cose vengono risolte civilmente, come nel caso di Christian Horner per cui la FIA ha anche ricevuto denuncia, le cose vanno diversamente in altre situazioni. Un esempio lampante? Basti pensare all’autosport americano, dove i piloti spesso e volentieri risolvono le loro dispute personalmente, a pugni o lanciando oggetti addosso ai colleghi. Questo è il mondo del NASCAR, dove il pilota Joey Gase stavolta ha davvero superato sé stesso e tutti gli altri colleghi. Se è vero che vediamo i piloti far scattare risse o lanciare il proprio casco sulle auto degli altri sfidanti, questa volta Gase ha stabilito un nuovo record.

Joey Gase gave Dawson Cram a souvenir… His rear bumper. 😅 pic.twitter.com/AhH0CkkbqP — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) March 30, 2024

Nascar: Joey Gase si scaglia contro Dawson Cram

Come ci si può aspettare da uno sport tanto estremo e pericoloso come quello delle corse d’auto in pista, spesso capita di incorrere in incidenti. Ovviamente i piloti sono ben protetti e i rischi diminuiscono, ma non sempre la prendono con filosofia. Durante la gara, infatti, involontariamente Dawson Cram ha fatto schiantare Joey Gase e ha devastato la sua Chevrolet. Cose che possono capitare, giusto? Peccato che Gase non l’ha presa molto bene e ha preso dei “provvedimenti” che rimarranno nella storia. Proprio sul punto dove è avvenuto l’incidente, Gase ha staccato il paraurti della sua auto e l’ha lanciata su quella del collega, in puro stile vendicativo americano. I due piloti poi hanno parlato per alcuni minuti alla fine della gara per chiarire. La NASCAR non ha preso provvedimenti contro Gase, anche se hanno comunque intenzione di parlare con il pilota riguardo all’accaduto per valutare eventuali sanzioni.

L’America, sempre un posto così magico e così sfrenato! Voi che ne pensate? Gase riceverà delle sanzioni o la NASCAR continuerà come se nulla fosse? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del motorsport e molto altro.