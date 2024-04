Continua l’ascesa di Dacia in Italia grazie a Sandero

Non ha intenzione di arrestarsi la crescita di Dacia nel nostro Paese, tra i modelli che spiccano di più troviamo la Sandero accompagnata dall’alimentazione a GPL

Il 2024 della Dacia è iniziato con dei numeri che confermano una crescita esponenziale in Italia. Nel primo trimestre del nuovo anno, il marchio automobilistico rumeno ha fatto segnare una crescita importante nel nostro Paese sia in termini di volumi che di quote di mercato. Per quanto riguarda i primi si parla di un +14% mentre per i secondi +0,3%. Gli affari più significativi in termini di numeri sono da ricondurre al mercato dei privati dove la casa rumena ha raggiunto la quota di mercato del 10,3%, confermandosi il brand più amato dai clienti del nostro Paese. A dare man forte al marchio Dacia è sicuramente il suo modello di spicco Sandero che si proclama ancora una volta l’auto più consegnata a clienti privati con un aumento del 42% di immatricolazioni rispetto allo scorso anno e che oggi compone circa il 63% del mix vendite della casa.

A fare da compagnia alla Sandero troviamo poi il modello Duster, il SUV Dacia che, in attesa dell’uscita del modello di terza generazione, ha raggiunto circa il 30% delle vendite mix del marchio rumeno. A completare il quadro abbiamo poi Jogger e Spring, quest’ultima fonte di tanto interessamento negli ultimi giorni da parte del pubblico. Sul fronte alimentazione invece Dacia si riconferma molto forte sul GPL con il 76% del totale delle immatricolazioni in questi primi mesi del 2024 che adotta questo tipo di carburante. Circa 3 auto su 4 a marchio Dacia vendute ai privati adottano questo tipo di alimentazione.

