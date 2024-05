eBay sarà il nuovo sponsor di McLaren al GP di Miami

Quel GP di Miami sarà un nuovo inizio per McLaren, che ha stipulato un contratto di partnership con il sito di vendita online e vendita all’asta più famoso del mondo, eBay

Ci sono tanti buoni presupposti per rendere il GP di Miami uno dei più grandi eventi di Formula 1. Questa gara della stagione 2024 della Formula 1 rappresenterà un nuovo inizio per alcune scuderie e sarà anche fonte di motivazione per altre, come nel caso di Williams che gareggerà in casa con Logan Sargeant. Oltre alla scuderia britannica che, con questa motivazione in più, si impegnerà al massimo per ottenere il miglior risultato possibile, nascono anche delle nuove collaborazioni. La prima scuderia a ottenere una partnership è Ferrari, che ha stipulato un contratto in collaborazione con HP. Questa collaborazione porterà così la Ferrari a partecipare con delle monoposto con una livrea azzurra, che richiama per l’appunto i colori dell’azienda produttrice di computer e software. Tuttavia la scuderia di Maranello non sarà l’unica a gareggiare con una nuova partnership in corso.

Partnership tra eBay e McLaren per il GP di Miami

Dal GP di Miami, infatti, la McLaren ha stipulato un contratto in collaborazione con eBay, il sito di vendita online e di vendita all’asta più famoso del mondo. Con questa collaborazione, le monoposto della McLaren inizieranno a gareggiare mettendo in mostra il logo del sito di vendita all’asta online per ben 4 gare di fila. Il logo, nello specifico, verrà posizionato sulle monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri per il GP di Miami e per quelli di Gran Bretagna, Stati Uniti, precisamente ad Austin, e a Las Vegas. Questo contratto permetterà ai fan di raggiungere un nuovo pubblico attraverso opportunità uniche di story-telling con i rispettivi fan e i clienti in tutto il mondo.

