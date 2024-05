Il regno del pianeta delle scimmie: il trailer finale

Manca meno di una settimana all’uscita del film nelle sale cinematografiche, ma la 20th Century Foxy ha deciso di rilasciare un ultimo trailer finale de Il regno del pianeta delle scimmie

In questo nuovo trailer finale de Il Regno del pianeta delle scimmie abbiamo avuto modo di scoprire altro su quello che ci aspetta l’8 maggio, una volta seduti sulle poltrone delle nostre sale cinematografiche italiane. Con meno di una settimana all’arrivo del film al cinema, la 20th Century Fox ci ha dato un ultimo sguardo ai personaggi che troveremo protagonisti nella storia del film. Come si ripete più volte nei trailer del film, l’8 maggio sarà un giorno magnifico. Il giorno in cui vedremo come è andata avanti la società delle scimmie fondata dal compianto Cesare nella guerra contro gli umani. Vediamo come protagonista Noah, un giovane scimpanzè alle prese con una ragazza umana, interpretata da Freya Allan, nota per aver interpretato la principessa Ciri nella serie tv live action di The Witcher, che avrà anche una quinta stagione.

Il regno del pianeta delle scimmie: Noa e Mae alla scoperta dei segreti del mondo

Come ci viene spiegato anche nel trailer, nel film Noah e Mae scopriranno i segreti dell’antica società. Questo farebbe pensare che ci saranno alcune rivelazioni sull’antica civiltà degli umani e delle scimmie, cosa ha portato le due razze a combattere tra di loro e a far scoppiare una guerra interminabile. Nel mentre Noah si ribella al suo spietato re, che desidera la supremazia delle scimmie sulla razza umana, andando contro agli ideali di Cesare della convivenza tra umani e scimmie. Questo trailer promette grandi momenti d’azione, suspence e rivelazioni, con i due protagonisti che costruiranno un legame per mantenere unite entrambe le razze.

Vi ricordiamo che Il regno del pianeta delle scimmie uscirà in Italia l’8 maggio e nel cast troveremo Owen Teague nei panni di Noah, Freya Allan nei panni di Mae e Kevin Durand nei panni del villain, Proximux Caesar, con Wes Ball alla regia. Siete curiosi del film? Lo andrete a vedere? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.