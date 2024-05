GP di Miami: Williams è motivata con Logan Sargeant

Nonostante l’inizio di questa stagione del 2024 non sia stata il massimo per la scuderia britannica di F1, stavolta le cose potrebbero cambiare. Con il GP di Miami, infatti, Williams gareggia in casa con quello che sarà il loro pilota di punta per la gara

Essere lontani da casa spesso e volentieri può rendere molto più insicuri. Lontani da casa, dagli amici e dalla famiglia, ma stavolta le carte in tavola saranno diverse. Seppur la Williams non abbia iniziato la stagione nei migliori dei modi, come si vede anche dai risultati del GP della Cina, questa volta potrebbe andare meglio per la scuderia britannica. Al GP di Miami, infatti, Williams gareggerà con il loro pilota americano Logan Sargeant. Il pilota gareggerà infatti su un tracciato che si trova a soli 40 km dal posto in cui è nato. Questo significa che il pilota sarà ancora più motivato a dare il suo massimo, con tutti i suoi amici e la sua famiglia ad ammirarlo al volante. Questo aspetto quindi potrebbe portare la Williams a invertire una tendenza negativa, che sta tormentando la scuderia ormai dall’inizio di questa nuova stagione.

Williams rimonterà al GP di Miami?

Considerando che ora la Williams gareggerà in casa, non possiamo di certo dire che raggiungerà la Red Bull o la Ferrari, ma di sicuro la motivazione in più c’è. A dirlo è lo stesso pilota americano Logan Sargeant. Ha spiegato infatti quanto sia importante per un pilota restare in contatto con i fan della sua madre patria. Essere circondato dagli amici e dalla famiglia renderà l’atmosfera del tutto diversa e avrà una fonte di motivazione ancora più stabile e forte. Gareggiare in casa è una sensazione del tutto diversa dal gareggiare in circuiti in città non conosciute. Il pilota ha infine aggiunto che la monoposto ha il suo potenziale e darà il suo massimo per ottenere il migliore dei risultati.

Che ne pensate? Williams riuscirà a spiccare rispetto agli altri al GP di Miami? Lo scopriremo solo questa domenica 5 maggio.