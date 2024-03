Dacia Duster: arriva la terza generazione dell’auto

A giugno arriva sul mercato dei SUV la terza generazione della Dacia Duster. Il prezzo del modello base è di 19.700 euro. Vediamo le sue caratteristiche

La Dacia Duster si rinnova e la terza generazione si appresta a conquistare il mercato italiano con un prezzo iniziale di 19.700 euro. Questo SUV, che ha già riscosso grande successo nelle precedenti versioni, promette di continuare la tradizione della casa automobilistica. Infatti, ci saranno diverse novità e miglioramenti che non mancheranno di entusiasmare gli appassionati del brand. Attenzione però: definire questo nuovo modello soltanto un’auto è abbastanza riduttivo, in quanto è una vera e propria affermazione di stile e funzionalità. Con 12 varianti disponibili, che spaziano dalla motorizzazione ECO-G 100 all’innovativa Hybrid 140, c’è davvero una Duster per ogni esigenza e gusto personale. A costare 19.700 euro è il modello base, l’Essential, mentre la versione più esclusiva, l’Extreme, raggiunge i 27.900 euro.

Dacia Duster: tanti colori e prestazioni elevate

Il design esterno si presenta rinnovato e più moderno, con una gamma di colori che include il classico Bianco Ghiaccio e nuance più audaci come il Verde Oxide e il Terracotta. L’interno, altrettanto curato, offre comfort e tecnologia all’avanguardia, rendendo ogni viaggio un’esperienza piacevole e rilassante. In termini di prestazioni, l’auto non delude. Le motorizzazioni disponibili vanno dal bifuel ECO-G 100, perfetto per chi cerca un’opzione economica e ecologica, fino al potente Hybrid 140, che garantisce reattività e rispetto per l’ambiente grazie alla sua trasmissione automatica.

La trazione 4×4, disponibile con un sovrapprezzo di 2.500 euro, offre una guida sicura e stabile su ogni tipo di terreno. In altre parole, questa nuova automobile è pronta ad affrontare qualsiasi sfida. La nuova Dacia Duster si presenta quindi come una scelta intelligente per chi cerca un SUV affidabile, versatile e dal prezzo accessibile. Con il suo debutto previsto per giugno, non resta che attendere per mettere alla prova tutte le sue qualità. Un’auto che è pronta a sorprendere e a conquistare tutti i potenziali acquirenti.

