TEAMGROUP: ecco l’SSD T-Force Cardea Z540 M.2 PCIe 5.0

TEAMGROUP ha annunciato l’arrivo del nuovissimo SSD T-Force Cardea Z540 M.2 PCIe 5.0, il primo della nuova Gen5. Scopriamolo insieme

Con i rilasci delle piattaforme Intel e AMD di ultima generazione è ufficialmente arrivata l’era degli SSD PCIe 5.0. TEAMGROUP ha annunciato l’arrivo del nuovo SSD T-FORCE CARDEA Z540 M.2 PCIe 5.0. Sviluppato con un’eccezionale competenza tecnologica, è l’SSD che tutti i giocatori stavano aspettando. Scopriamolo insieme e vediamo la sua data d’uscita sul mercato.

Tutto quello che sappiamo sul nuovo SSD T-Force Cardea Z540 M.2 PCIe 5.0 di TEAMGROUP

Questo nuovo spazio di archiviazione utilizza l’ultima interfaccia PCIe Gen5 x4 e supporta l’ultimo protocollo NVMe 2.0, consentendo di raggiungere velocità di lettura e scrittura rispettivamente fino a 12.000 MB/s e 10.000 MB/s, quasi il doppio del limite di velocità teorico di PCIe 4.0. Con specifiche all’avanguardia, l’SSD Z540 offre ai giocatori un’esperienza di gioco di nuova generazione senza precedenti.

È dotato di un esclusivo dissipatore di calore in grafene ultrasottile che combina molteplici tecnologie brevettate. Questo dissipatore è realizzato in materiale di grafene riciclabile al 100% e utilizza i vantaggi delle strutture reticolari a nido d’ape esagonali per disperdere il calore orizzontalmente in modo rapido e uniforme.

Il diffusore di calore in grafene ultrasottile dello Z540 ha uno spessore inferiore a 1 mm ed è compatibile con vari dissipatori di calore della scheda madre PCIe 5.0. In base ai test interni di T-FORCE LAB, la temperatura operativa dell’SSD Z540 che combina il dissipatore di calore della scheda madre e il diffusore di calore in grafene è inferiore di 3–5°C rispetto alla temperatura con i soli dissipatori di calore della scheda madre.

L’SSD supporta S.M.A.R.T. software di monitoraggio, che consente agli utenti di monitorare facilmente lo stato e le prestazioni dell’SSD. Con una garanzia di 5 anni fornita da TEAMGROUP, i giocatori possono godere appieno delle potenti velocità di Gen5 senza alcuna preoccupazione. Il primo lotto di questi SSD sarà disponibile nella capacità da 2 TB e sarà venduto in tutto il mondo nel secondo trimestre del 2023. Il prezzo consigliato in dollari per questo nuovo SSD è di 499,99 $.

Cosa ne pensate di questo nuovo storage di archiviazione targato TEAMGROUP? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!