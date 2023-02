In questa guida vi parleremo delle migliori armi da utilizzare su Atomic Heart per riuscire a sconfiggere in modo efficace i vostri nemici

Atomic Heart, il nuovo titolo di Mundfish e Focus Interactive, è un gioco davvero molto impegnativo. I robot che infestano il complesso 3826 sono davvero pericolosi e per sconfiggerli è necessario utilizzare le armi giuste. Nel gioco però sono presenti davvero molti equipaggiamenti diversi e alcuni giocatori potrebbero avere delle difficoltà a capire subito quali sono quelli più efficaci. Per questo motivo abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi parleremo brevemente delle migliori armi da utilizzare in Atomic Heart.

Equipaggiamenti e potenziamenti – Atomic Heart: le migliori armi da utilizzare

In questa guida non ci limiteremo a parlarvi delle migliori armi di Atomic Heart, ma ci soffermeremo anche sui loro potenziamenti. Questo perché molti degli equipaggiamenti che troverete nel corso della vostra partita inizialmente non saranno un granché ma, con le giuste migliorie, possono trasformarsi in delle vere e proprie macchine di morte.

Ricordate però che non tutti i potenziamenti saranno disponibili sin da subito e per sbloccare quelli più avanzati dovrete prima trovare i loro progetti. Per fortuna in molti casi vi basterà selezionare una miglioria all’interno di Nora per vedere immediatamente il punto della mappa in cui potrete trovarla.

KS-23 – Atomic Heart: le migliori armi da utilizzare

Il KS-23 è una delle prime armi che troverete durante la partita e sorprendentemente è anche una delle più efficaci. Questo fucile a pompa infatti è devastante sulle corte distanze e vi permetterà di eliminare in pochissimi colpi anche i robot più resistenti.

Quest’arma però soffre a causa di un grosso problema e cioè un caricatore poco capiente. Inizialmente infatti potrete caricare solamente tre colpi alla volta, rendendo estremamente complessi gli scontri con più nemici. Per questo motivo vi suggeriamo di sbloccare il più in fretta possibile il caricatore aumentato, in modo da risolvere questo gravoso problema. In più vi consigliamo di installare anche il freno di bocca, una miglioria che aumenterà sia il danno che il rateo di fuoco del KS-23.

Pashtet – Atomic Heart: le migliori armi da utilizzare

Ovviamente le armi da fuoco sono importantissime ma, per non rischiare di restare a corto di proiettili, è importante non trascurare anche le armi melee. In Atomic Heart sono presenti numerosi armi adatte al combattimento corpo a corpo, ma secondo noi la più efficace è Pashtet.

Questa sciabola infatti vanta un buon equilibrio tra danno e maneggevolezza che vi permetterà di utilizzarla comodamente in un gran numero di occasioni. Inoltre è anche facile da ottenere nelle prime fasi di gioco ed occupa poco spazio nell’inventario. Pashtet è già di partenza un’arma molto forte, ma per renderla ancora più efficace vi suggeriamo di installare i potenziamenti lama d’acciaio e manico ergonomico.

Dominator – Atomic Heart: le migliori armi da utilizzare

Passiamo ora alle armi ad energia con il Dominator. Questo letale fucile energetico è completamente automatico e vi permetterà di distruggere anche i robot più resistenti con una raffica ben assestata. Inoltre possiede anche un fuoco secondario in grado di generare una violenta esplosione, perfetta per decimare interi gruppi di nemici con un colpo solo.

Tutte queste caratteristiche basterebbero a rendere il Dominator l’arma più potente del gioco, se solo utilizzarla non svuotasse le vostre riserve di energia in pochi secondi. Per mitigare questo problema vi suggeriamo quindi di sbloccare il trasduttore a vettori e potenziarlo fino al livello massimo il prima possibile.

Kalash – Atomic Heart: le migliori armi da utilizzare

Ora è arrivato il momento di parlare di un’arma che tutti i fan degli sparatutto ameranno di sicuro: il Kalash. Questa variante del kalashnikov si adatta perfettamente ad ogni situazione e grazie al suo fuoco automatico è perfetta per affrontare nemici multipli. Per rendere il Kalash davvero letale però è importante anche sbloccare il freno di bocca, aumentando così il danno, il rateo di fuoco e la precisione. In più vi suggeriamo anche di prendere il prima possibile un caricatore ampliato e un collimatore, così da rendere l’arma ancora più efficace.

PM- Atomic Heart: le migliori armi da utilizzare

Concludiamo infine la nostra lista delle migliori armi di Atomic Heart con la PM, una pistola tanto utile quanto sottovalutata. Questa Makarov inizialmente risulterà abbastanza debole ma, una volta che l’avrete potenziata a dovere, non vi separerete più da lei.

Installando il freno di bocca e il caricatore aumentato potrete infatti trasformare questa debole pistolina in uno strumento perfetto per eliminare i bersagli singoli con pochi colpi ben assestati, consentendovi così di risparmiare munizioni per le armi principali. Inoltre se volete potete anche puntare ad installare un polarizzatore elettromagnetico, così da infliggere danni aumentati a tutti i robot.

Pronti al massacro

Qui termina la nostra guida sulle migliori armi di Atomic Heart. Adesso non vi resta altro da fare che sbloccare i potenziamenti giusti e correre a massacrare tutti i robot che cercheranno di mettersi tra voi e il vostro obiettivo. Il nostro articolo termina qui ma, se siete interessati a saperne di più su Atomic Heart, vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro sito per tante altre guide dedicate.

Atomic Heart è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.