Ci stiamo ormai avvicinando anche alla fine di febbraio, ma il 2022 non si era ancora realmente concluso: mancavano i DICE Awards. La ventiseiesima edizione della convention si è conclusa recentemente ed ha premiato, anche quest’anno, i migliori videogiochi in diverse categorie. Ospitati e promossi dall’AIAS (Academy of Interactive Arts & Sciences), la kermesse di quest’anno è stata presentata da Stella Chung (IGN) e Greg Miller (Kinda Funny). Vediamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono i vincitori di tutte le categorie ai DICE Awards 2023.

Non solo giochi e studi fra i vincitori ai DICE Awards 2023!

I DICE Awards presentano quest’anno 23 categorie diverse e, come ben ci si aspettava, a far incetta di premi sono stati Elden Ring e God of War Ragnarok. Li trovate qua sotto in elenco, con il titolo vincitore evidenziato in grassetto. Sul palco dei DICE Awards 2023 non sono stati onorati soltanto i videogiochi e i loro studi di sviluppo, ma quest’anno è salito agli onori anche un autore: Tim Schafer. Il creatore dei primi due capitoli di Monkey Island e fondatore della Double Fine Productions è stato insignito nella Hall of Fame della Academy of Interactive Arts & Sciences in merito dei più di trent’anni passati orgogliosamente nell’industria. Passiamo ai premi.

Outstanding Achievement in Animation – Outstanding Achievement in Art Direction | DICE Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Outstanding Achievement in Animation:

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Outstanding Achievement in Art Direction:

Outstanding Achievement in Character – Outstanding Achievement in Original Music Composition | DICE Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Outstanding Achievement in Character:

A Plague Tale: Requiem

God of War Ragnarok – VINCITORE

Horizon Forbidden West

Metal: Hellsinger

Moss: Book 2

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Outstanding Achievement in Original Music Composition:

A Plague Tale: Requiem

Call of Duty: Modern Warfare 2

God of War Ragnarok – VINCITORE

Gotham Knights

Somerville

Outsanding Achievement in Story – Outstanding Technical Achievement | DICE Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Outsanding Achievement in Story:

Elden Ring

God of War Ragnarok – VINCITORE

I Was a Teenage Exocolonist

IMMORTALITY

NORCO

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Outstanding Technical Achievement:

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring – VINCITORE

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Teardown

Action Game of the Year – Adventure Game of the Year | DICE Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Action Game of the Year:

Bayonetta 3

Grounded

Neon White

Sifu

Vampire Survivors – VINCITORE

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Adventure Game of the Year:

God of War Ragnarok – VINCITORE

Horizon Forbidden West

NORCO

Stray

TUNIC

Family Game of the Year – Fighting Game of the Year | DICE Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Family Game of the Year:

Disney Dreamlight Valley

Kirby’s Dream Buffet

Lost in Play

Mario + Rabbids Sparks of Hope – VINCITORE

Trombone Champ

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Fighting Game of the Year:

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

MultiVersus – VINCITORE

Rumbleverse

SpiderHeck

THE KING OF FIGHTERS XV

Racing Game of the Year – Role-Playing Game of the Year | DICE Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Racing Game of the Year:

F1 22

Gran Turismo 7 – VINCITORE

Need for Speed Unbound

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Role-Playing Game of the Year:

Citizen Sleeper

Elden Ring – VINCITORE

Weird West

World of Warcraft: Dragonflight

Xenoblade Chronicles 3

Sports Game of the Year – Strategy/Simulation Game of the Year | DICE Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Sports Game of the Year:

EA SPORTS FIFA 23

Mario Strikers: Battle League

MLB The Show 22

NBA 2k23

OlliOlli World – VINCITORE

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Strategy/Simulation Game of the Year:

Dwarf Fortress – VINCITORE

IXION

Marvel’s Midnight Suns

Potion Craft: Alchemist Simulator

Warhammer 40,000: CHaos Gate – Demonhunters

Immersive Reality Game of the Year – Outstanding Achievement for an Independent Game | DICE Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Immersive Reality Game of the Year:

Cosmonious High

Moss: Book 2

Red Matter 2 – VINCITORE

Tenatcular

The Last Clockwinder

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Outstanding Achievement for an Independent Game:

IMMORTALITY

Neon White

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

TUNIC – VINCITORE

Vampire Survivors

Mobile Game of the Year – Online Game of the Year | DICE Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Mobile Game of the Year:

Diablo Immortal

Gibbon: Beyond the Trees

IMMORTALITY

MARVEL SNAP – VINCITORE

Poinpy

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Online Game of the Year:

Call of Duty: Modern Warfare 2

EA SPORTS FIFA 23

FINAL FANTASY XIV: Endwalker – VINCITORE

MARVEL SNAP

Rumbleverse

Outstanding Achievement in Game Design – Outstanding Achievement in Game Direction | DICE Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Outstanding Achievement in Game Design:

Elden Ring – VINCITORE

God of War Ragnarok

MARVEL SNAP

TUNIC

Vampire Survivors

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Outstanding Achievement in Game Direction:

Elden Ring – VINCITORE

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

IMMORTALITY

TUNIC

Game of the Year | DICE Awards 2023: la lista di tutti i vincitori!

Infine, scopriamo chi ha vinto il premio del Game of the Year 2022 ai recenti DICE Awards fra i seguenti candidati:

Elden Ring – VINCITORE

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

Vampire Survivors

Che carrellata!

Ed eccoci qua, questi erano tutti i vincitori nelle varie categorie ai DICE Awards 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate di queste premiazioni qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!