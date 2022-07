Razer lancia lo Stream Controller

La Razer ha sorpreso tutti con il lancio dello Stream Controller per creatori di contenuti e streamer

Razer (qui per maggiori informazioni sull’azienda), il marchio di lifestyle leader a livello mondiale per i giocatori, ha annunciato oggi il Razer Stream Controller. Una soluzione all-in-one che semplifica la creazione di contenuti e mette a portata di mano tutte le funzionalità di cui i creatori avranno bisogno. Il controller di flusso offre scorciatoie infinite, multi-tasking semplice e accesso istantaneo a qualsiasi funzione. Inoltre, offre una compatibilità software quasi illimitata grazie al touchscreen, ai comandi, alle quadranti e altro ancora completamente personalizzabili.

Dettagli del nuovo Razer Stream Controller

Sia gli streamer che i creatori di contenuti possono dare libero sfogo alla loro creatività con Razer Stream Controller. Questo grazie alla sua interfaccia utente progettata specificamente per un’organizzazione intuitiva dando priorità al multitasking e alla personalizzazione. I 12 tasti aptici a serramanico sono associabili a un’infinità di comandi e macro mentre le icone personalizzabili consentono una più facile navigazione visiva. Alimentato da Loupedeck, quasi ogni aspetto del controller è personalizzabile, fino alla gamma di feedback tattile, consentendo il livello ideale di risposta tattile. I 6 quadranti analogici tattili forniscono regolazioni audio al volo per modificare comodamente i livelli di audio, media e altri canali, poiché i creatori gestiscono tutto a colpo d’occhio utilizzando il touchscreen LCD dinamico del controller. Gli 8 pulsanti programmabili consentono inoltre ai creatori di passare senza problemi tra più aree di lavoro o attivare comandi comuni.

Dichiarazioni

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni relative al nuovo Razer Stream Controller.

La creazione consiste nello spingere i confini di ciò che è possibile. Questo è esattamente l’unico obiettivo di Razer con la nostra suite di strumenti per lo streaming che stiamo mettendo nelle mani dei creatori,

ha affermato Richard Hashim, Head of the Mobile & Console Division di Razer. Che ha aggiunto poi:

Attraverso il nostro approccio hardware e software all’avanguardia completamente integrato, Razer consente ai creatori di non essere limitati dai loro strumenti, ma solo dai limiti della loro immaginazione.

Quando i creatori finiscono i loro stream, il lavoro non finisce qui. I livestream devono essere modificati e pubblicati su piattaforme social come YouTube e Facebook. Il Razer Stream Controller consente ai creatori di organizzare tutti i loro comandi in layout dedicati chiamati spazi di lavoro che possono essere mappati su 8 pulsanti programmabili per un facile accesso e scorrere tra di essi utilizzando un touchscreen dinamico con controllo del tocco del dito per un accesso più rapido.

Compatibilità software leader per lo streaming e la creazione di contenuti

Razer e Loupedeck si sono uniti per unire la loro esperienza nello streaming e nella creazione di contenuti per offrire ai creatori un’esperienza software all-in-one. Con la personalizzazione in prima linea nella filosofia di progettazione, il nuovo software su Razer Stream Controller consente a giocatori, creatori di contenuti e live streamer di trovare tutti gli strumenti di cui avrebbero bisogno. Il tutto su un’unica piattaforma per personalizzare con precisione il proprio flusso di lavoro.

Il Razer Stream Controller è alimentato da un’esperienza utente ottimizzata e facile da usare, che consente ai creatori di trascinare e rilasciare i comandi per personalizzare facilmente il proprio deck di controllo. I creatori possono trovare tutti i comandi di cui hanno bisogno in un’unica posizione comoda attraverso il nuovo Marketplace, che ha una gamma sempre crescente di plug-in, profili e pacchetti di icone per soddisfare le esigenze di qualsiasi creatore. Oltre agli strumenti disponibili nel Marketplace, i creatori possono creare le proprie azioni personalizzate e andare oltre con le macro che eseguono una serie di comandi con il semplice tocco di un pulsante.

Informazioni tecniche, prezzo e disponibilità del Razer Stream Controller

Razer Stream Controller è un deck di controllo personalizzabile potente e compatto per lo streaming, la produttività, l’editing di foto e video, con un’interfaccia utente altamente adattabile che funziona su tutti gli aspetti dello streaming, dell’editing, della progettazione e del controllo generale del sistema. I creatori possono aumentare di livello il loro flusso successivo e liberare il loro pieno potenziale creativo con Razer Stream Controller.

Interfaccia: 1 2 tasti tattili a scatto , 2 schermi LCD laterali, 6 quadranti analogici tattili, 8 pulsanti programmabili

, 2 schermi LCD laterali, 6 quadranti analogici tattili, 8 pulsanti programmabili Requisiti di sistema: macOS X 10.14 (e successivi), sistemi Windows 10, software Loupedeck

(e successivi), sistemi Windows 10, software Loupedeck Dimensioni: 151 x 101,5 x 30,2 mm

Peso: 210 g (solo controller di flusso), il supporto angolare è di 216 g (compreso il supporto rimovibile)

Connettività: cavo da USB-A a USB-C da 2 metri

da 2 metri Contenuto della confezione/Contenuto della confezione: Razer Stream Controller, cavo da USB-A a USB-C da 2 metri, supporto rimovibile

Il Razer Stream Controller sarà disponibile sul mercato dall’autunno0 2022. Il prezzo consigliato è pari a 259,99 sterline / 269,99 dollari / 269,99 euro.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo Razer Stream Controller? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).