K70 Pro Mini Wireless: la nuova tastiera di casa CORSAIR

CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS 60% èla nuova tastiera meccanica personalizzabile ad alte prestazioni per fare il salto di qualità

CORSAIR (NASDAQ: CRSR), qui per maggiori info, è un’azienda leader nella produzione di accessori di alto livello per gamer e content creator. Non solo leader nello sviluppo e nella produzione a livello globale di componenti informatici e prodotti tecnologici ad alte prestazioni per gamer, creatori di contenuti e appassionati di PC. Ma anche di periferiche e dai componenti pluripremiati per PC, agli accessori per lo streaming di qualità professionale, all’illuminazione ambientale smart e ai servizi di coaching per esport, CORSAIR offre un ecosistema completo di prodotti compatibili tra loro per consentire a tutti, dai gamer occasionali ai professionisti dedicati, di dare sempre il meglio di sé.

Dettagli della nuova tastiera K70 Pro Mini Wireless

Quest’oggi ha presentato CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS, la nuova tastiera gaming meccanica con le prestazioni ed il design della rinomata serie K70 ma realizzata con un pratico e compatto fattore di forma 60%. Switch, keycap e rifiniture del telaio: K70 PRO MINI WIRELESS è personalizzabile in ogni sua parte. Le prestazioni pluripremiate della serie K70 e la tecnologia ultraveloce SLIPSTREAM WIRELESS consentono di creare esattamente la tastiera dei tuoi sogni con cui vincere ovunque.

La possibilità di regolare una miriade di opzioni in base alle proprie preferenze rendono K70 PRO MINI WIRELESS la tastiera CORSAIR più personalizzabile di tutta la lineup. La versione con il layout italiano viene fornita con switch meccanici 100% CHERRY MX Red (garantiti per 100 milioni di battute). Ma ogni switch è completamente intercambiabile e compatibile con altrettanti switch MX a 3 pin compatibili. Inoltre, i resistenti keycap in policarbonato di K70 PRO MINI WIRELESS sono dotati dell’ultima riga di tasti con layout standard e garantiscono quindi la compatibilità con qualsiasi set personalizzabile di terze parti. Infine, l’iconico telaio in alluminio, elemento caratteristico della serie K70, ora integra anche una barra intercambiabile, che può essere sostituita per aggiungere un tocco in più di colore alla tastiera (colori aggiuntivi venduti separatamente).

Grande versatilità

Le tre modalità di connessione aggiungono a K70 PRO MINI WIRELESS la versatilità necessaria per poterla utilizzare con i dispositivi gaming più comuni. La tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS accelera l’esperienza wireless su PC, Mac e sulle console. In alternativa, la connessione Bluetooth garantisce la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi moderni, smartphone e tablet inclusi. Infine, se utilizzata in modalità cablata USB, la K70 PRO MINI WIRELESS offre il massimo in termini di prestazioni pure. Garantendo così un hyper-polling ultraveloce a 8.000 Hz, ovvero 8 volte più rapido di quello offerto dalle tastiere gaming standard. Grazie a ciò, tutti i comandi vengono eseguiti in un batter d’occhio, garantendo un vantaggio decisivo in tutte le situazioni più frenetiche in cui ogni millisecondo fa la differenza.

K70 PRO MINI WIRELESS non passerà di certo inosservata. Oltre ad essere davvero brillante, la retroilluminazione RGB personalizzabile per singolo tasto consente di creare fino a 20 livelli di effetti in contemporanea. Questo grazie alla tecnologia CORSAIR AXON Hyper-Processing, mentre i LED LightEdge RGB diffondono un’elegante illuminazione lungo tutto il perimetro della tastiera. Gli effetti possono inoltre essere abbinati al resto della configurazione gestendoli tramite CORSAIR iCUE, il potente software che permette anche di rimappare i tasti. Oltre a poter personalizzare le macro e integrare l’illuminazione RGB in tempo reale per determinati giochi (solo in modalità cablata). Se connessa in modalità wireless, la batteria a lunga durata garantisce fino a 200 ore di gioco con una singola ricarica e retroilluminazione disattivata.

Creata per portarla sempre con te

Il profilo compatto della tastiera K70 PRO MINI WIRELESS è realizzato appositamente per permettere di portarla ovunque. Super portatile, il suo fattore di forma al 60% offre quasi tutte le funzioni di una tastiera di dimensioni standard. Questo grazie ai numerosi tasti di scelta rapida integrati che non solo attivano svariati comandi e controlli multimediali, ma consentono anche di personalizzare ulteriormente gli input del software iCUE. Il cavo USB Type-C intrecciato e rimovibile permette di collegare rapidamente la tastiera per iniziare a giocare subito o ricaricarla su qualsiasi sistema, mentre lo spazio di archiviazione integra fino a 50 profili, così da portare ovunque le impostazioni e gli effetti di illuminazione personalizzati. Se connessa in modalità wireless, la batteria a lunga durata garantisce fino a 200 ore di gioco con una singola ricarica e retroilluminazione disattivata.

Disponibilità, garanzia e prezzi

È possibile acquistare immediatamente la tastiera gaming meccanica CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS RGB 60% tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS è coperta da una garanzia di due anni ed è supportata dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Per i prezzi aggiornati di CORSAIR K70 PRO MINI WIRELESS, consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

E voi? cosa ne pensate di questa nuova tastiera CORSAIR K70 Pro Mini Wireless RGB 60%? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).