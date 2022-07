ADATA svela i suoi nuovi prodotti nel MERAVERSE

L‘azienda ADATA ha deciso di svelare i suoi ultimi prodotti all’interno del MERAVERSE, ovvero, il mondo virtuale immersivo

ADATA Technology (qui per maggiori informazioni sull’azienda), è un produttore leader di moduli di memoria, unità flash USB, schede di memoria, unità a stato solido, dischi rigidi portatili e periferiche di gioco. Quest’oggi ha annunciato che esporrà e svelerà i suoi ultimi prodotti all’interno del MERAVERSE. Il MERAVERSE è un universo virtuale creato per coinvolgere il mondo oltre i limiti della distanza e del tempo. ADATA desidera fornire ai consumatori un’esperienza interattiva offrendo mostre virtuali. In mostra ci saranno i moduli di memoria DDR5 di nuova generazione di ADATA e XPG, le unità a stato solido, i prodotti di gioco e altro ancora.

I prodotti degni di nota includono il modulo di memoria ADATA ACE 6400 DDR5, l’unità a stato solido (SSD) XPG Gen5 x 4 e il mouse da gioco XPG ALPHA WIRELESS vincitore del Red Dot Design Award 2022. Il mouse, ha anche ricevuto numerosi premi aggiuntivi da altri media riconosciuti a livello mondiale.

Nuovi prodotti ADATA nel MERAVERSE, mostra virtuale ed Xtreme Challenge AVG

Il MERAVERSE consisterà in una mostra virtuale di prodotti combinata con un formato Adventure Game (AVG). Fornirà ai visitatori un modo coinvolgente per sperimentare le ultime novità di ADATA e XPG. I visitatori potranno camminare liberamente con un campo visivo di 720 gradi all’interno del MERAVERSE per esplorare i prodotti e intraprendere un viaggio tridimensionale. La mostra virtuale del prodotto presenterà prodotti innovativi sia per i giocatori che per i creatori. Mostrerà la nuova entusiasmante gamma di prodotti XPG sotto i temi di XTREME GAMING, XTREME MODDING e XTREME STYLE. Un’altra area espositiva, denominata “Build to Create”, mostrerà prodotti ad alte prestazioni che aiuteranno le persone a massimizzare il loro potenziale creativo, inclusi SSD e DRAM.

I visitatori dovrebbero prestare attenzione a tutti gli angoli del MERAVERSE. Con l’assistenza dell’ORB (macchina del tempo incrociata), i visitatori possono raccogliere sfere di energia e lavorare per diventare il sovraccarico interstellare del MERAVERSE. Il MERAVERSE include anche l’ADATA Birthday Activity Zone, che è stata lanciata in precedenza per celebrare il 21 compleanno di ADATA.

Mouse da gioco XPG ALPHA

L’area XTREME Gaming mostrerà il mouse da gioco wireless XPG ALPHA, vincitore del Red Dot Design Award, lanciato di recente. Questo mouse è stato creato per riflettere il linguaggio di design industriale di XPG, chiamato “Exoskeleton”. Sottolinea un equilibrio tra forma e funzione con particolare attenzione all’ergonomia. Inoltre, il mouse da gioco wireless XPG ALPHA ha ricevuto numerosi premi aggiuntivi da altri media riconosciuti a livello mondiale (PCMag, HotHardWare, theFPSreview e APH Networks). Con le sue caratteristiche di prodotto premium come la sua comoda impugnatura, 60 ore di durata massima della batteria e personalizzazione RGB tramite XPG PRIMO.

Inoltre, il mouse da gioco XPG VAULT, un prodotto innovativo che è stato ben accolto al CES di quest’anno. È dotato di un’unità a stato solido integrata e di un lanciatore di giochi XPG per salvare i dati di gioco sul mouse, consentendo agli utenti di giocare su più PC. XPG VAULT è dotato di un SSD integrato da 1 TB con una velocità di trasferimento fino a 958 MB/s. I mouse da gioco XPG ALPHA e VAULT supportano entrambi il software XPG PRIME per la personalizzazione dei pulsanti e degli effetti di illuminazione RGB.

Prova il MODDING ESTREMO

Per gli appassionati di PC e i giocatori, l’area XTREME MODDING mostrerà gli ultimi componenti di gioco XPG. Includono l’alimentatore della serie XPG CYBERCORE platino e la ventola XPG VENTO PRO 120 PWM, dotata di cuscinetti a doppia sfera di fabbricazione giapponese Nidec. I visitatori potranno anche provare l’XPG BATTLECRUISER PRO, uno chassis da gioco full-tower ad alta capacità che supporta componenti di alta qualità. Il telaio è realizzato in alluminio e dotato di pannello frontale magnetico e filtro. Lo chassis offre un’eccellente gestione dell’intera linea e la configurazione dei cavi è correttamente memorizzata sul lato destro del case. Gli elementi triangolari che sono rappresentativi di XPG vengono rivelati tramite ARGB. Dotato di una varietà di interfacce I/O e porte USB, è un’ottima scelta per i giocatori accaniti e gli appassionati di PC.

Nuovi SSD XPG

In mostra anche gli ultimi SSD XPG che supportano l’interfaccia PCIe Gen5 x4 di prossima generazione e sono compatibili con lo standard NVMe 2.0. Le loro prestazioni di lettura e scrittura prolungate superano i 14/12 GB/s e sfoggiano un sistema di raffreddamento ad alette brevettato per prestazioni di picco ottimali. La memoria di gioco XPG SLAYER RGB DDR5, con una forma triangolare in rilievo combinata con abbaglianti effetti di luce RGB, e doppio specchio e superfici opache trasmettono uno spirito di massime prestazioni e il marchio XPG. L’XPG SLAYER è un vincitore del premio Red Dot e Good Design e offre prestazioni fino a 7000 MT/s.

Il suo fratello altrettanto impressionante, l’XPG CASTER RGB DDR5 integra perfettamente l’illuminazione RGB con una combinazione di colori grigio tungsteno per creare un dispositivo dall’aspetto altamente futuristico. Offre velocità di trasferimento a partire da 6400 MT/s e fino a 7000 MT/s per più varianti premium. I moduli XPG DDR5 sono tutti dotati di On-Die ECC e PMIC per garantire operazioni affidabili e stabili.

Prova uno stile estremo

In quest’area, XPG presenterà lo chassis ATX mid-tower XPG STARKER AIR con un innovativo filtro antipolvere rivolto verso l’alto, pannelli frontali magnetici e configurazione di aspirazione dell’aria calda e fredda ad alta efficienza. Oltre a prodotti di gioco ad alte prestazioni, XPG svelerà anche una gamma di accessori. Includono le ultime periferiche di gioco in edizione limitata XPG MERA EDITION GEAR, come cuffie, mouse e tappetini per mouse, e una tastiera in edizione speciale. La tastiera da gioco XPG MAGE in edizione limitata di MERA ha un design e una combinazione di colori unici, che simboleggiano la vittoria.

Inoltre, saranno esposte le cuffie da gioco XPG PRECOG S dotate di driver da 50 mm per un audio di alta qualità e realizzate per il comfort delle lunghe sessioni. Il mouse da gioco XPG SLINGSHOT farà il suo debutto. È dotato di un sensore PMW 3360 che offre DPI fino a 12000 ed è valutato per 20 milioni di clic. Da svelare anche il mouse pad da gioco XPG BATTLEGROUND L MERA in edizione limitata realizzato con microfibre create con una speciale tecnologia di legatura dei fili. Le sue spaziose dimensioni di 420×335 mm si adattano perfettamente allo spazio desktop di un giocatore.

Una nuova dimensione per i creatori

Non esiste METAVVERSO senza memoria! ADATA offre una nuova serie di memorie DDR5 per i creatori, ADATA ACE, e sarà disponibile in due varianti tra cui un modulo DDR5 capace di 6400 MT/s e un modulo DDR4 capace di 3600 MT/s. ADATA ACE 6400 DDR5 è dotato di On-Die ECC integrato e di un PMIC in grado di correggere automaticamente gli errori generati. I moduli di memoria ADATA ACE sono ideali per l’editing di immagini 4K/8K, la modellazione 3D, il rendering e l’animazione. L’ACE 3600 DDR4 supporta Intel XMP 3.0 per l’overclocking con un clic e può gestire facilmente più attività come la progettazione grafica o la modifica delle immagini. Questi moduli utilizzano chip a bassa latenza accuratamente selezionati, che non devono essere configurati e non richiedono un aumento della tensione.

Alla luce del Web 3.0, ADATA continua ad approfondire la sua offerta di storage per i creatori. I suoi ultimi dispositivi di archiviazione includono gli SSD LEGEND 960 e LEGEND 850. Entrambi supportano PCIe 4.0 e offrono velocità di lettura e scrittura sostenute fino a 7.400/6.800 MB/s e 5.000/4.500 MB/s rispettivamente, che sono 3-4 volte superiori alle velocità degli SSD PCIe 3.0 standard. Sono dotati di capacità massime rispettivamente di 4 TB e 2 TB, possono essere installati all’interno di console PS5 come memoria estesa e supportano le più recenti piattaforme Intel e AMD.

Aderendo alla filosofia aziendale di “Innovating the Future”, ADATA ha collaborato con Mister Fred, un noto illustratore tedesco, per lanciare edizioni limitate di ACE DDR5 6400 e LEGEND 850. Presentano motivi vivaci e colorati del dissipatore di calore che esprimono il spirito e promessa del marchio di ADATA.

E voi? cosa ne pensate di questa idea di ADATA di svelare i suoi nuovi prodotti nel MERAVERSE? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).