QNAP: lanciato il NAS dual 2.5 GbE TS-410E

L‘azienda QNAP ha lanciato il suo nuovissimo NAS dual 2.5 GbE TS-410E ultra-silenzioso

QNAP Systems (clicca qui per maggiori info sull’azienda), ha presentato oggi il nuovo NAS di livello professionale TS-410E, progettato per centri multimediali e ambienti sensibili al rumore. Con il raffreddamento senza ventola, il TS-410E fornisce I/O ad alta velocità. Questo incluse due porte 2,5 GbE, slot SSD SATA, porte USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) e uscita 4K HDMI e soddisfa i requisiti di applicazioni esigenti. Tra queste abbiamo trasferimento e streaming di file macchine virtuali o trasmissione di filmati di sorveglianza/desktop di macchine virtuali.

Dettagli del nuovo QNAP NAS dual 2.5 GbE TS-410E

Il compatto TS-410E si adatta a molteplici scenari di utilizzo, inclusa la possibilità di essere installato in posizione verticale per una maggiore efficienza dello spazio. È alimentato da un processore quad-core Intel Celeron J6412 (fino a 2,6 GHz) con 8 GB di memoria dual-channel. Dispone di quattro slot SSD SATA 6 Gb/s da 2,5 pollici per l’allocazione di SSD per fornire prestazioni di lettura e scrittura stabili e ad alta velocità. Gli utenti possono configurare in modo flessibile la cache SSD per aumentare le prestazioni IOPS e soddisfare i requisiti di prestazioni. Il TS-410E fornisce anche la crittografia AES-NI con accelerazione hardware per garantire la sicurezza dei dati senza influire sulle prestazioni. Con due porte RJ45 da 2,5 GbE, è possibile ottenere velocità di trasferimento fino a 5 Gbps impostando il trunking delle porte.

Dichiarazioni in merito al nuovo QNAP NAS dual 2.5 GbE TS-410E

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito al nuovo NAS TS-410E.

Il TS-410E è silenzioso, fornendo l’archiviazione ideale per scenari di utilizzo sensibili al rumore. Inoltre, il TS-410E è adatto per l’implementazione e l’espansione di massa a lungo termine con un supporto a lungo termine fino a 7 anni disponibile,

ha affermato Jerry Deng, Product Manager di QNAP.

Con il sistema operativo smart NAS QTS 5.0, TS-410E supporta l’archiviazione, la condivisione, il backup, la sincronizzazione e la protezione dei dati affidabili. Può fungere da server Plex per lo streaming di file multimediali su dispositivi mobili, computer e TV per un intrattenimento multimediale arricchito. L’App Center integrato fornisce app install-on-demand per aumentare il potenziale applicativo del TS-410E. Tra cui HBS (Hybrid Backup Sync) per efficienti processi di backup locale/remoto/cloud, Virtualization Station e Container Station per l’hosting nativo di macchine virtuali e container. Infine, QVR Elite in abbonamento che può sfruttare l’uscita HDMI e l’archiviazione ad alta capacità del TS-410E per creare una soluzione di videosorveglianza intelligente e conveniente.

Specifiche chiave

Di seguito riportate le specifiche tecniche principali del NAS TS-410E-8G:

Processore Intel Celeron J6412 quad-core a 4 thread (fino a 2,6 GHz),

(fino a 2,6 GHz), 8 GB di RAM (non espandibile),

(non espandibile), 4 alloggiamenti per unità SSD SATA da 6 Gbps da 2,5 pollici,

2 porte 2,5 GbE,

4 x Porte USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps),

(10 Gbps), 1 uscita HDMI 4K

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo QNAP NAS dual 2.5 GbE TS-410E ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).