Digimon Survive: le migliori risposte per ottenere Diatrymon

Scopriamo insieme, in questa breve guida, quali sono le migliori risposte da dare nella Battaglia Libera di Digimon Survive per ottenere Diatrymon: la nostra collezione di Digimon si amplia

Uscito in sorprendente sordina, Digimon Survive è la nuova iterazione del franchise “rivale” di Pokémon che è recentemente arrivata su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, sviluppata da Hyde e pubblicata da Bandai Namco Entertainment. Nato dalla commistione fra una Visual Novel e un JRPG strategico a turni, il cui combat system si svolge su una griglia virtuale su cui si muovono le nostre creature preferite, forti di accessori e potenziamenti di varia natura, il titolo si è mostrato originariamente nel 2018, per poi essere rinviato a causa della pandemia di Coronavirus. Stiamo attualmente lavorando per potervi portare, quanto prima, una recensione che racchiuda al meglio le nostre opinioni in merito a Digimon Survive. Nel frattempo, vorremmo introdurvi al gioco con qualche guida creata passo passo, con la speranza di potervi far avvicinare a un titolo che, pur basandoci attualmente sulle prime dieci ore di gioco, sembra davvero meritare molto amore.

Un fossile d’uccello

In una guida creata qualche giorno fa, che trovate a questo link, vi abbiamo già spiegato come ottenere Gazimon, il primo Digimon in questo capitolo ad avere una percentuale di cattura diversa dal 100%. Subito dopo la fine del tutorial, infatti, le cose si complicano parecchio e fare in modo che le colorate creature diventino nostri alleati non sarà più così semplice. Dovremo intraprendere infatti una trattativa (in maniera molto simile a quanto accade in Shin Megami Tensei), rispondere in maniera opportuna ad alcune domande poste dal Digimon avversario, seguendo un non chiarissimo criterio di affinità al loro carattere (trovate qui una breve guida che cerca di darne un senso). Non sarà semplicissimo capire qual è la risposta più opportuna da dare, ed è per questo che entriamo in gioco noi! Scopriamo insieme come ottenere Diatrymon in Digimon Survive!

Qualche informazione | Digimon Survive: le migliori risposte per ottenere Diatrymon

Diatrymon è un Digimon di tipo Mobilità e livello Campione. Un uccello, o forse più un suo fossile, con zampe molto potenti e ali che non gli permettono di volare. Diatrymon ha, oltre al suo attacco base, un’abilità attiva chiamata “Ruggito Distruttivo” ed una passiva, “Gambe Poderose“, che aumenta la Velocità di 1 grado.

Domande e risposte | Digimon Survive: le migliori risposte per ottenere Diatrymon

Qui di seguito trovate le risposte migliori alle varie interazioni che Diatrymon vi proporrà se e quando deciderete di provare a farvelo amico:

Questo è il mio territorio! Lascia il cibo che hai e vattene! Fammici pensare.

Non c’è niente di meglio che fare un pisolino dopo essersi rimpinzati! Sei d’accordo? Grazie per la dritta!

Uuurgh… Dover aspettare mi fa uscire fuori di testa! So cosa intendi.

Arrrrgh! Graaaaaargh! Perché tutti mi stanno fra i piedi?!? (Lascia che si calmi).

Che creatura fragile. Mangi abbastanza carne? Mangio di tutto!

Ti polverizzerò! Uah ah ah ah ah ah! Fai paura, ma vincerò!

Non voglio fare altro che divertirmi! Anche per te è così, vero? Molto più di te!



Buon divertimento!

E queste erano le migliori risposte per ottenere Deltamon in Digimon Survive. Fateci sapere quanti tentativi ci avete messo per averlo fra le vostre fila qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!