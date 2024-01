Nuovi laptop Acer Swift Go con Intel Core Ultra e IA

Acer ha annunciato un potenziamento del laptop Acer Swift X 14, introducendo le più recenti GPU laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 40 e nuove piattaforme potenziate dall’intelligenza artificiale per attività come la creazione di contenuti, lo studio e il gaming

Sono stati presentati tre nuovi modelli della serie Acer Swift, alimentati dai nuovi processori Intel Core Ultra dotati di Intel AI Boost e GPU Intel Arc, offrendo una gamma di funzionalità avanzate come Microsoft Copilot, Acer PurifiedVoice 2.0 e Acer PurifiedView.

Acer potenzia la Serie Swift con GPU NVIDIA RTX e IA

Acer ha espanso la gamma di laptop Swift, caratterizzati dalla leggerezza e sottigliezza, introducendo i più recenti processori Intel Core Ultra dotati della prima unità di elaborazione neurale (NPU) di Intel e funzionalità integrate di accelerazione dell’intelligenza artificiale.

Questi nuovi notebook Swift offrono prestazioni migliorate per attività come la creazione di contenuti, lo studio, la produttività e il gaming, dotati di notevoli capacità di elaborazione e nuove funzionalità avanzate supportate dall’IA.

“Dopo aver lanciato il mese scorso i nostri primi portatili Intel Core Ultra, presentiamo oggi altri

modelli della linea Swift per offrire ad una più ampia fascia di consumatori l’esperienza di un

portatile di qualità superiore e la tecnologia supportata dall’intelligenza artificiale, per un

utilizzo del PC più coinvolgente ed efficace”, ha dichiarato James Lin, General Manager,

Notebooks, IT Products Business, Acer. “Inoltre, questi notebook dispongono di aggiornamenti

importanti che aiutano i consumatori a fare di più – e a farlo ancora meglio”. “Grazie alla nostra profonda collaborazione tecnologica con Acer, stiamo andando oltre la CPU,

concentrandoci sull’efficienza energetica, sulla grafica e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

I notebook Acer Swift Go e Acer Swift X 14 sono esempi eccellenti di PC IA pronti per il mercato,

alimentati da processori Intel Core Ultra e dotati di una nuovissima NPU che abilita le

funzionalità di intelligenza artificiale per tutti. Siamo entusiasti di far sperimentare ai nostri

clienti il beneficio che questi PC IA offrono in termini di produttività, collaborazione e

creatività”. Ha dichiarato Jim Johnson, Vicepresidente senior e Direttore Generale del Client

Business Group di Intel.

La nuova serie di laptop Swift Go, include i modelli Swift Go 16 (SFG16-72) e Swift Go 14 (SFG14-73), entrambi certificati Intel Evo. Questi dispositivi sono alimentati dai nuovi processori Intel Core Ultra e dalle GPU Intel Arc, offrendo un equilibrio tra prestazioni di alto livello e una lunga durata della batteria, raggiungendo fino a 12,5 ore per la versione da 14″ e 10,5 ore per quella da 16″.

Gli aggiornamenti includono caratteristiche avanzate di intelligenza artificiale, come il supporto di Copilot, l’assistente AI di Windows, migliorando la produttività e l’esperienza di lavoro, creazione di contenuti e gaming. Entrambi i modelli Swift Go vantano una webcam QHD da 1440p con tecnologia TNR, abbinata a funzionalità di videoconferenza potenziate dall’intelligenza artificiale di Acer PurifiedView.

I portatili presentano un chassis sottile in alluminio, che può essere aperto a 180 gradi, facilitando la collaborazione. I dispositivi sono dotati di display OLED vivaci, certificazione DisplayHDR True Black 500, e offrono opzioni di memoria LPDDR5X fino a 32 GB e SSD PCIe Gen 4 da 2 TB. Inoltre, sono equipaggiati con la più recente versione di Intel Unison 2.0 per una connessione rapida con dispositivi Android o iOS.

Il laptop premium Acer Swift X 14 (SFX14-72G) combina potenza di calcolo e display di alta qualità con i più recenti processori Intel Core Ultra, GPU laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 40 e display OLED certificato Calman da 2,8K. Utilizzando le nuove CPU Intel Core Ultra H-Series e la GPU laptop NVIDIA GeForce RTX 4070, Swift X 14 accelera i flussi di lavoro con intelligenza artificiale in diverse attività, come lo streaming live, l’analisi dei dati e i rendering 3D.

La tecnologia NVIDIA DLSS 3.5 offre una ricostruzione dei frame basata sull’IA, migliorando effetti di illuminazione e risoluzione nel gaming e nelle applicazioni grafiche impegnative. Il display OLED da 14,5 pollici è certificato da Calman, garantendo una precisione dei colori impressionante, e la tecnologia Acer Light Sensing adatta la temperatura del colore e la luminosità alle condizioni di illuminazione.

Swift X 14 offre anche una produttività ottimizzata con il supporto di NVIDIA Studio, driver preinstallati e la presenza di Copilot in Windows con un tasto dedicato. Il laptop è dotato di webcam FHD, Acer PurifiedView e PurifiedVoice 2.0 per una videoconferenza fluida, oltre a porte moderne come doppie USB Type-C con Thunderbolt 4, HDMI 2.1, lettore di schede MicroSD, Wi-Fi 6E e Bluetooth LE Audio.

La soluzione termica avanzata, con ventola di grandi dimensioni e due heat pipe in rame D6, contribuisce a mantenere la temperatura ottimale del portatile. Swift X 14 è disponibile con memoria RAM LPDDR5X fino a 32 GB e SSD PCIe Gen 4 fino a 1 TB.

Prezzi e disponibilità:

Acer Swift Go 16 (SFG16-72/T) sarà disponibile in Italia a febbraio con prezzi a partire da 1.149 euro.

Acer Swift Go 14 (SFG14-73/T) sarà disponibile in Italia a febbraio con prezzi a partire da 1.099 euro.

Acer Swift X 14 (SFX14-72G) sarà disponibile in Italia a febbraio con prezzi a partire da 1.799 euro.

Le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità varieranno a seconda della regione. Per saperne di più sulla disponibilità, le specifiche del prodotto e i prezzi in mercati specifici visita il sito www.acer.it

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).