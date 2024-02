Oppo Reno11 F 5G: il nuovo smartphone si mostra sul sito ufficiale

Oppo Reno11 F 5G, il nuovo smartphone della serie Reno11 dell’azienda cinese, si mostra per la prima volta sul sito ufficiale indonesiano

Oppo ha lanciato la serie Reno11 presentando i modelli Reno11 e Reno11 Pro, due smartphone di fascia media-alta con caratteristiche interessanti come il display AMOLED a 120Hz, la ricarica rapida a 67W e il supporto al 5G. Ora, a distanza di alcuni mesi, la famiglia Reno11 si allarga con l’arrivo di un terzo membro: si tratta di Oppo Reno11 F 5G, che è stato avvistato sul sito ufficiale di Oppo Indonesia.

Il nuovo dispositivo non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma sul sito è possibile vedere alcune immagini che ne mostrano il design e alcuni dettagli della fotocamera. Inoltre, chi è interessato può lasciare il proprio indirizzo email per ricevere informazioni sul lancio, che dovrebbe avvenire a breve.

Oppo Reno11 F 5G: caratteristiche tecniche

Oppo Reno11 F 5G si presenta con un aspetto simile agli altri due modelli della serie, ma con alcune differenze. Il display ha una diagonale di 6,7 pollici e una risoluzione Full HD+, ma non è chiaro se sia AMOLED o LCD. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 32MP e si trova in un foro in alto. Sul retro, invece, troviamo un modulo rettangolare che ospita tre fotocamere: la principale da 64MP, l’ultra-grandangolare da 8MP e il sensore di profondità da 2MP. A completare il comparto fotografico c’è anche un flash LED.

Sotto la scocca, Oppo Reno11 F 5G nasconde un processore MediaTek Dimensity 7050, un chip octa-core con supporto al 5G e una GPU Mali-G68 MC4. La memoria RAM è di 8GB, mentre lo spazio di archiviazione non è stato ancora rivelato. La batteria ha una capacità di 5000mAh e supporta la ricarica rapida a 67W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia personalizzata ColorOS.

Disponibilità e prezzo

Oppo Reno11 F 5G sarà disponibile in due colorazioni: verde e rosa. Il prezzo e la data di uscita non sono stati ancora comunicati, ma ci aspettiamo che Oppo li sveli presto. Nel frattempo, se siete curiosi di conoscere meglio questo smartphone, potete visitare il sito ufficiale di Oppo Indonesia e iscrivervi alla newsletter.

Dunque cosa ne pensate di questo smartphone OPPO? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!