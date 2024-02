Avatar 6: James Cameron ha già delle idee

Neppure il tempo di rilasciare il terzo capitolo della saga in sala e James Cameron pensa già ad Avatar 6, spiegando di avere già delle idee per il sesto film e anche per il settimo

La saga cinematografica di Avatar ha riscontrato un notevole successo, basti pensare al fatto che il primo film è al primo posto nella lista dei film con maggiori incassi nella storia del cinema. Noi abbiamo amato la saga, potete sapere la nostra nella recensione di Avatar: la via dell’acqua. Ora, già prima di rilasciare il terzo film in sala, James Cameron pensa ad Avatar 6, rivelando di avere delle idee per il film, ma anche per un settimo. Al momento non è niente di comunicabile, ma il sesto e il settimo capitolo ci saranno, anche se dovremo aspettare molto tempo, visto che il quinto capitolo uscirà nel 2031, mentre il terzo film sta registrando le riprese conclusive.

James Cameron e le idee per Avatar 6 e 7

Con un universo così vasto come quello dei Na’vi, Cameron non può fare altro che pensare al potenziale della saga. Le idee che gli sono venute per Avatar 6 e 7 non sono altro che un effetto collaterale del gigantesco franchise che ha creato. Al momento il regista di Titanic e Terminator è impegnato con la post-produzione di Avatar 3, che uscirà nel 2025. Cameron ha parlato della saga ai Saturn Awards, spiegando quanto è vasto l’universo e quante idee di trama si possono sviluppare. Appena finito di scrivere il quinto film, sta già pensando al sesto e il settimo film, ma dubita che li farà lui, consapevole di essere mortale.

Prima o poi dovrà passare il testimone a qualcuno, ma ha voluto ricordare che i grandi universi narrativi sono nati così, come ha fatto George Lucas con Star Wars. In merito a questo, Cameron ha svelato che per creare il mondo di Avatar si è ispirato proprio al franchise della Lucasfilm e vuole lasciare la sua impronta nel cinema rendendo il franchise di Avatar un fenomeno culturale. A parer nostro, ci sta riuscendo, considerando gli incassi, le recensioni, il pubblico e la critica che hanno lodato sia il primo che il secondo film. Avatar ha tutte le carte in regola per diventare una saga grossa quanto Star Wars.

Voi cosa ne pensate? Siete felici di come sta procedendo la saga? Fateci sapere se vi piace Avatar e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema.

