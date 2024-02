Sebastian Vettel gareggerà in Formula 1 con Mercedes?

L‘abbandono di Lewis Hamilton rappresenta una fine di un viaggio e un nuovo inizio per Mercedes, forse con Sebastian Vettel, pilota tedesco di Formula 1 che ha tanta voglia di gareggiare

Toto Wolff è rimasto molto deluso per l’abbandono di Lewis Hamilton, che gareggerà ufficialmente per Ferrari. La loro collaborazione è durata molti anni e il vuoto che ha creato Hamilton, passando a Ferrari, è davvero doloroso sia per Wolff che per Mercedes. A detta di Wolff, infatti, Hamilton avrebbe continuato con loro se avesse voluto, quindi l’abbandono è stata una sua scelta, una scelta che purtroppo Mercedes ha dovuto subire. L’altro giorno Wolff ha chiamato gli oltre mille dipendenti della sede inglese della Mercedes F.1 a Brackley per comunicare che la collaborazione con Hamilton finirà a fine stagione. C’era anche Lewis stesso per dare un saluto.

Il ritorno di Sebastian Vettel in Formula 1 con Mercedes

L’abbandono di Hamilton rappresenta la fine di un’epoca per la Mercedes, ora il pilota britannico affronterà una nuova avventura con Ferrari con un sorriso e con la speranza per il futuro. Prima, però, correrà per Mercedes in un ultimo mondiale. Per quanto riguarda il post Hamilton, il periodo è già cominciato. Il giovane George Russell, che è cresciuto con Mercedes, si caricherà il team sulle spalle. Però rimane sempre la domanda “chi prenderà il posto di Hamilton?” Mercedes ha molte opzioni, visto che ci sono molti piloti con un contratto in scadenza a fine anno, come Esteban Ocon, Alexander Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, lo stesso Carlos Sainz, che è stato abbandonato da Ferrari.

Tuttavia c’è un’altra opzione: il ritorno di Sebastian Vettel, che tornerebbe in Formula 1 proprio grazie a Mercedes. Il quattro volte campione del mondo, dopo essersi ritirato a fine 2022 dopo due annate deludenti con la Aston Martin, ha espresso la volontà di tornare in Formula 1. Ci sarebbero già stati dei contatti con l’Audi, che farà ufficialmente il suo debutto nel 2026, dopo essere diventata azionista della Sauber. Il pilota tedesco però potrebbe chiedere un posto anche in Mercedes, considerando che il posto che occupava Hamilton sarà libero dall’anno prossimo. Questa collaborazione era possibile già nel 2020, quando Ferrari non gli rinnovò il contratto, e all’epoca Wolff aveva mostrato interesse nell’accogliere in famiglia Vettel.

