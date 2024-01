Digital nomad essentials: la tecnologia indispensabile per chi lavora da remoto

Chi sono i nomadi digitali e come si inseriscono nel mercato del lavoro odierno? Ve lo spieghiamo in questo articolo dedicato

È una tendenza iniziata già da un po’ ma che ha visto uno sviluppo importante e in parte inaspettato in tempi recentissimi: il cosiddetto nomadismo digitale, ovvero il lavoro da remoto, si tratti di lavoro indipendente o dipendente.

Il lavoro, infatti, attualmente si ridisegna e si modifica, grazie allo sviluppo tecnologico e agli accadimenti globali, quali, ad esempio, la recente pandemia da COVID-19 e il nomadismo digitale è la tendenza più evidente di questi cambiamenti. Una tendenza che è ormai così stabile che ormai possiamo tracciare un vero e proprio profilo del “nomade digitale” tipo e della tecnologia di base di cui ha bisogno per esserlo.

Di tutto questo, parleremo in questo articolo.

Perché il mondo del lavoro guarda sempre più alla modalità da remoto

Secondo una ricerca dell’Associazione Italiana Nomadi Digitali, i lavoratori italiani a distanza sono ormai più di tre milioni e sono destinati ad aumentare in maniera incredibilmente veloce nei prossimi mesi e anni.

Oltre alle cause che abbiamo già elencato, come lo sviluppo tecnologico e gli eventi imprevisti quali la pandemia, moltissime sono le ragioni di un fenomeno che ormai non può più essere ignorato:

Maggiore flessibilità;

Risparmio di tempo e denaro sia per il lavoratore che per il datore di lavoro (o committente nel caso di lavoro indipendente);

Una maggiore produttività;

Migliore qualità di vita;

Benefici alla salute.

Lo stile di vita dei nomadi digitali

Il fenomeno del nomadismo digitale, con la sua crescita importante negli ultimi anni, ha fatto sì che i “nomadi digitali” diventassero una vera e propria categoria di persone, ben riconoscibili e caratterizzate da uno stile di vita assolutamente tipico.

Lo stile di vita in questione è caratterizzato da flessibilità e indipendenza, caratteristiche che portano i nomadi digitali a spostarsi spesso in centri urbani più piccoli o addirittura in piena natura, per vivere in maniera più tranquilla e lontani dallo stress, pur continuando a portare avanti, senza problemi, le proprie attività.

I nomadi digitali, inoltre, sono per lo più colti, relativamente giovani e tengono molto alla loro indipendenza.

Il loro lavoro li porta a spostarsi spesso, ma a fare sempre ritorno nel loro “buen ritiro”, a partire dal quale possono gestire in completa autonomia le loro incombenze lavorative.

La tecnologia di base del nomade digitale

Naturalmente, per diventare nomadi digitali è indispensabile poter disporre di un livello minimo di tecnologia di base, che si arricchirà poi degli strumenti e delle possibilità proprie dell’attività specifica esercitata.

Possiamo citare i seguenti elementi come facenti parte del “kit base”:

Un computer portatile (laptop);

Uno smartphone efficiente;

App specifiche per il proprio lavoro;

Uno o più servizi di cloud storage;

Una VPN, per accedere da qualsiasi luogo a qualunque contenuto;

Sistemi di protezione e sicurezza per contenuti e password;

Una postazione ufficio comoda e funzionale da installare tra le pareti domestiche.

Come si spostano i nomadi digitali?

A seconda del tipo di attività esercitata, i nomadi digitali possono doversi spostare con una certa regolarità, ma non tutti i giorni come chi lavora in un ufficio.

Ciò comporta che essi spesso rinuncino ad acquistare un’automobile, ma che abbiano ugualmente l’esigenza di spostarsi in tempi brevi ed efficienti con regolarità.

Per questo tipo di esigenza, in genere, sono da escludere i mezzi pubblici, troppo lenti e spesso inaffidabili.

L’opzione migliore per chi intende fare della flessibilità il proprio biglietto da visita è quella del noleggio di autoveicoli.

Il noleggio ha il vantaggio di assicurare gli stessi vantaggi dell’auto di proprietà senza comportare gli svantaggi tipici: nessun bollo da pagare, nessuna assicurazione, nessuna manutenzione.

Per mezzo del noleggio, si ha a disposizione un’autovettura pienamente efficiente, per tutto il tempo che si vuole, senza grattacapi e obblighi, in modo pienamente coerente con lo stile di vita del nomade digitale.

Se poi si hanno esigenze particolari, come quella di allestire un vero e proprio ufficio mobile, sono possibili le soluzioni particolari e personalizzate.

Ad esempio, il noleggio auto 7 posti può mettere a disposizione un veicolo spazioso ed efficiente, all’interno del quale costituire una piccola postazione di lavoro efficiente o addirittura ricevere i propri clienti!

Il futuro è già qui

Lo sviluppo tecnologico, insieme agli avvenimenti globali imprevisti e alla tendenza sempre più forte a recuperare un rapporto più sano con il tempo e con l’ambiente, stanno portando ad una crescita esponenziale del fenomeno del cosiddetto nomadismo digitale.

I nomadi digitali esercitano le professioni più disparate a distanza, sia come freelancer che come dipendenti e si caratterizzano per una spiccata flessibilità, nonché per un buon uso delle tecnologie.

Una dotazione tecnologica di base, una tendenza innata all’indipendenza, e il gioco è fatto: chiunque può diventare nomade digitale e fare il proprio ingresso nel mondo del lavoro del futuro!