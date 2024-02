Jurassic World: abbiamo la data di uscita e il regista del nuovo film

La Universal ha deciso che vedremo il nuovo Jurassic World nell’estate del 2025, probabilmente con la regia di David Leitch

La saga di Jurassic World non si ferma per nessun motivo e nell’estate del 2025 avremo modo di tuffarci di nuovo tra i dinosauri. Infatti la Universal ha annunciato che il prossimo film della saga arriverà nelle sale il 2 luglio 2025. Per rispettare tale data di uscita, il Blockbuster dovrà iniziare le riprese entro l’estate di quest’anno. Ciò vuol dire che il casting è alle porte. Nel frattempo sembra che il regista sia stato già trovato: a dirigere l’impresa vi sarà David Leitch. Conosciamo già il regista per essere stato dietro la macchina da presa per Atomica Bionda, Deadpool 2 e Fast & Furious: Hobbs & Shaw. A breve il regista tornerà in sala. Infatti a partire dal 3 maggio lo rivedremo alla direzione di The Fall Guy, con Ryan Gosling, sempre per la Universal.

Jurassic World, il nuovo film non sarà un banale sequel

La sceneggiatura del prossimo Jurassic World è di David Koepp che si era occupato anche dello script del primo film di Jurassic Park, che ai tempi era una storia completamente inedita. La produzione del nuovo film è composta da: Spielberg con la sua Amblin Entertainment, Franck Marshall, Patrick Crowley e David Leitch stesso con Kelly McCormick e la loro 87North. Pare che la nuova pellicola di Jurassic World non sarà un sequel dei film precedenti, ma una sorta di riavvio completo della saga per la creazione di una nuova era giurassica, con un cast tutto nuovo. Tuttavia l’accordo con David Leitch non è ancora concluso, ma la Universal sembra molto interessata ad averlo al timone di quest’ultimo progetto.

