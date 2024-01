Le nuove tecnologie emergenti che rivoluzioneranno il settore nel 2024

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono le tecnologie emergenti che rivoluzioneranno il settore della tecnologia nel corso di quest’anno

Le nuove tecnologie stanno aprendo nuove possibilità e sfide in diversi settori. L’articolo di oggi, si propone di affrontare i prossimi sviluppi della user and business transformation nel 2024, partendo dallo studio di Capgemini “TechnoVision 2024” che identifica e analizza le principali tendenze e innovazioni del settore, focalizzando altresì l’attenzione sulle nuove frontiere del gaming a livello globale.

AI generativa: dai large language model alla scalabilità

Nel 2023 i Large Language Model (LLM) della Gen AI sono stati in grado di generare testi, rispondere a domande, tradurre lingue e molto altro ancora. La grande esplosione che le tecnologie di intelligenza artificiale hanno conosciuto nel 2023 è destinata a perdurare anche nel nuovo anno. Si stima, infatti, che entro il 2026 l’80% delle compagnie adotterà applicativi Gen AI o sistemi LLM.

Tuttavia, nel corso del 2024 si assisterà a una nuova fase dei protocolli, i quali verranno orientati progressivamente verso modelli più piccoli. Dunque, “the small will be the new big” il piccolo diventerà il nuovo grande, sostiene Pascal Brier, membro del Group Executive Committee, riferendosi al trend che vedrà lo sviluppo di tecnologie più piccole, capaci di elevare il grado di efficienza delle strutture informatiche, con un impatto importante sulla riduzione dei costi.

Inoltre, nel 2024 si punta al passaggio dai general-purpose model ai modelli specializzati, che possano svolgere small task specifici, riducendo al massimo il fenomeno delle “allucinazioni”, ovvero quegli errori nelle risposte forniti attualmente dall’AI generativa. L’obiettivo, dunque, è quello di rendere l’AI più matura e accessibile agli utenti e in particolar modo alle aziende, senza richiedere sofisticate competenze tecniche, puntando a risolvere gli attuali limiti di scalabilità.

Le nuove frontiere della tecnologia mobile: smartphone arrotolabili e anelli digitali

Il 2024 vedrà il consolidarsi della tecnologia mobile. L’uso di questi device ha avuto un impatto trasformativo sulle abitudini degli utenti, nel loro modo di comunicare e di fruire i contenuti. Basti pensare, che in Italia il 41% degli utenti connessi è mobile-only, ossia adopera esclusivamente smartphone. Le nuove tendenze nella tecnologia mobile riguarderanno in particolare gli smartphone arrotolabili e gli anelli digitali.

Gli smartphone arrotolabili sono dispositivi che possono essere espansi o arrotolati per adattarsi alle esigenze dell’utente. Questo permette di avere uno schermo più grande quando necessario, ma di poterlo ripiegare e renderlo più compatto quando non serve. Gli anelli digitali, invece, sono dispositivi che si indossano come un anello e offrono funzionalità simili a quelle di uno smartphone. Possono essere utilizzati per effettuare chiamate, inviare messaggi, monitorare la salute e molto altro ancora.

Questi gadget high-tech sono progettati per essere leggeri e discreti, consentendo agli utenti di avere accesso alle funzionalità del loro smartphone direttamente dal loro dito. Le grandi compagnie del settore come Apple, Samsung e Vivo sono già pronte a lanciare le loro soluzioni in 5G. Entrambe queste tendenze rappresentano un’evoluzione nella tecnologia mobile, offrendo strumenti innovativi per rendere la vita più comoda e connessa.

Innovazioni nell’esperienza di gioco: blockchain e Web3

Nell’industria del gaming si conferma il successo dei dispositivi mobili per il gioco attraverso le app native, come dimostra la crescente diffusione dei mobile casino nel settore del gambling online. Ma i nuovi sviluppi del 2024 interesseranno ancora la tokenizzazione degli asset di gioco, mediante la diffusione degli NFT (token non fungibili). Essi rappresentano elementi come skin, personaggi e oggetti negli ambienti di gioco che possono essere acquistati, venduti e scambiati tra i giocatori in modo sicuro e trasparente, senza la necessità di intermediari. Inoltre, la tecnologia Blockchain può garantire la provenienza e l’autenticità degli oggetti virtuali, prevenendo frodi e contraffazioni.

Un’altra prospettiva interessante riguarda la creazione di un ecosistema decentralizzato attraverso il sistema Web3 che sta portando una vera rivoluzione nel settore del gambling, offrendo nuove opportunità e vantaggi per gli appassionati. I giocatori possono ora possedere e gestire in modo sicuro i propri beni virtuali, come personaggi, oggetti e monete di gioco.

Questo significa che non solo possono godere di un’esperienza di gioco più immersiva e personalizzata, ma possono anche trarre profitto dalla compravendita di tali beni sul mercato digitale. Oltre a ciò, Web3 apre le porte alla creazione e partecipazione a giochi decentralizzati Questo concetto di “play-to-earn” consente agli appassionati di guadagnare ricompense reali per il loro impegno e talento nel gioco.

Sicurezza informatica: l’avanzare del quantum computing

Nel 2024 si prospetta una vera e propria trasformazione emergente degli standard di cybersecurity, i quali subiranno una transizione verso i nuovi modelli quantistici. Mentre i computer tradizionali utilizzano bit classici per elaborare informazioni, i computer quantistici utilizzano qubit, che possono esistere in uno stato di sovrapposizione e di entanglement.

Queste caratteristiche dei qubit consentono ai computer quantistici di eseguire calcoli molto più velocemente rispetto ai computer tradizionali. Tuttavia, questa potenza di calcolo può rappresentare una minaccia per gli algoritmi crittografici utilizzati attualmente per proteggere le informazioni sensibili. Ad esempio, l’algoritmo di crittografia a chiave pubblica RSA, che è ampiamente utilizzato per proteggere le comunicazioni online, potrebbe essere vulnerabile agli attacchi dei computer quantistici.

Per affrontare questa sfida, gli esperti stanno lavorando allo sviluppo di algoritmi crittografici più resistenti, noti come crittografia post-quantistica, che rendono difficile per i computer quantistici risolvere i problemi crittografici. Bisogna anche tenere a mente che nel 2023 è stato emanato negli USA il “Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act” che impone alle organizzazioni di traslare verso i sistemi di PQC entro un anno.

