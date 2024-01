Neuralink: cos’è e come funziona l’impianto nel cervello creato da Musk

In queste ore si sta parlando moltissimo di Neuralink , l’azienda di Elon Musk che avrebbe impiantato il primo chip nel cervello di un uomo: ma che cos’è e come funziona? Scopriamolo insieme

Che Elon Musk sia uno dei pionieri del futuro dell’essere umano è indubbio tanto quanto sia un uomo molto tormentato. Dalle neurochirurgia robotica alle auto elettriche: ogni campo tecnologico è ai suoi piedi. A prescindere dalle problematiche personali dell’individuo, in queste ore sembra che la compagnia Neuralink, un’azienda che fa proprio capo a Musk, abbia raggiunto un altro grande obiettivo per l’umanità: l’impianto riuscito di un chip cerebrale all’interno di un essere umano. E se può sembrarvi qualcosa di distopico, lasciateci spiegare cos’è e come funziona questo nuovo tipo di tecnologia.

Neuralink ha impiantato il primo chip nel cervello di un uomo

Neuralink è un’azienda di Musk che si occupa della ricerca e dello sviluppo di chip da impiantare a livello cerebrale e che possono essere poi collegati a un computer. Come funziona sempre nella scienza, quando i risultati sono stati stabilmente ottenuti con successo negli animali, si passa inevitabilmente all’uomo. Ed è così che domenica scorsa, stando a quanto annunciato da Musk lunedì, Neuralink ha compiuto con successo l’installazione di un chip cerebrale all’interno di un essere umano. Sebbene non siano stati diffusi dati precisi, Musk ha affermato che la persona si sta riprendendo e i risultati iniziali sono promettenti, anche se serviranno diversi mesi per avere i primi dati.

Neuralink è stata autorizzata dalla FDA (Food and Drug Administration), l’agenzia federale statunitense che controlla e regola tutto ciò che riguarda farmaci e dispositivi medici, a passare alle sperimentazioni sull’uomo. Niente di losco o sospetto, dunque, ma tutto fatto alla luce del sole. Se tutto dovesse davvero andar bene, nei prossimi anni potremo vedere messi in commercio i primi chip installabili a livello cerebrale. E perché dovrebbe essere così importante per l’uomo?

Come è nata l’idea?

Nata nel 2016, Neuralink ha l’obiettivo di sviluppare sistemi che possano mettere in diretta comunicazione il cervello umano con un dispositivo elettronico esterno, come un computer. Come è ovvio collegare, la prima categoria di persone che andrebbe a beneficiarne sarebbero ovviamente i pazienti affetti da paralisi o con malattie degenerative complete, che potrebbero tornare a comunicare o a muovere gli arti tramite protesi adeguate.

Gli obiettivi, attualmente, sono molto più terreni: far muovere ad un paziente affetto da paralisi il cursore di un computer attraverso esclusivamente le proprie connessioni cerebrale. Cosa che, si spera, dovrebbe consentirgli di comunicare meglio con l’ambiente, più velocemente e con più precisione.

Neuralink: distopia o speranza?

Insomma, niente Black Mirror, perlomeno per ora. Neuralink ha attualmente obiettivi molto meno ambiziosi della distopia che tanti hanno già immaginato: un futuro in cui, magari, anche chi attualmente non ha possibilità di tornare a vivere, a camminare, a parlare, possa finalmente trovare una strada. Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!