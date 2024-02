Renault 4 Damd: un classico francese rinasce in Giappone!

Ecco la simpatica idea di un brand giapponese, che ha personalizzato una Suzuki Alto Lapin per farla somigliare ad un classico senza tempo: scopriamo la Renault 4 Damd!

I classici di un tempo non passano mai di moda: Damd ha dimostrato che, con un po’ di fantasia ed una buona base di partenza, è possibile riproporre l’estetica di un vero classico del passato abbinandola con la tecnologia moderna. In effetti per ora si tratta solo di un kit di personalizzazione, ma questa simpatica idea ha già catturato l’attenzione degli apassionati. Un segnale che la nostalgia verso certe vetture, specialmente quando si parla di praticità e robustezza, è ancora tanta.

Damd non è nuova nel settore delle elaborazioni, poiché ha già creato altri kit dall’aspetto assolutamente particolare. Hanno infatti destato parecchio scalpore il kit per trasformare la Suzuki Jimny in una mini Mercedes Classe G, oppure quello per personalizzare la Daihatsu Taft in stile Land Rover Defender. Non si tratta comunque di espedienti per regalarsi una vettura dall’aspetto molto più lussuoso, ma è invece un filosofia diversa e molto ‘giapponese’ di vivere l’automobile, legata al concetto originale di ‘kei-car’.

Renault 4 Damd: voglia di vintage!

La base di partenza per realizzare la Renault 4 Damd è la Suzuki Alto Lapin, una modesta utilitaria giapponese, dal costo di poco superiore agli 8.000 euro. Le prestazioni della vettura restano invariate anche dopo la trasformazione: solo 64 i cv erogati dal motore, più che sufficienti per muovere la piccola utilitaria con una discreta agilità. Non sarà quindi un progetto attraente per gli amanti delle performance, ma sarà di sicuro interesse per gli amanti del vintage e dei grandi classici.

Il costo di questa simpatica realizzazione non sarà esorbitante: 2.400 euro circa, da sommare al prezzo di acquisto della vettura di base. In totale quindi il prezzo della vettura ‘finita’ supererà di poco i 10.000 euro, una cifra decisamente accessibile. Il kit fornito da Damd comprende diverse parti di carrozzeria, la caratteristica griglia anteriore, fari e fanali. A richiesta è possibile ottenere altri particolari come gli specchietti rotondi e i cerchioni Michelotti Dean by Crimson, con gomme da 155/65/13. Una simpatica alternativa all’elettrificazione selvaggia delle nuove utilitarie, francesi e non.

