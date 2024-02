Sono usciti gli ultimi due episodi della prima stagione di Hazbin Hotel, analizziamo i personaggi in questo articolo dedicando a ciascuno di loro un’analisi, alla scoperta della loro magia e cosa li rende così stupendi

La prima stagione di Hazbin Hotel, la serie creata da quel genio assoluto di Vivienne Medrano, è giunta alla fine con gli ultimi due episodi usciti proprio ieri, venerdì 2 febbraio. Il finale è stato pazzesco, un bel combattimento tra angeli e demoni pieno di suspence, azione e colpi di scena. L’ultimo episodio conferma ciò che avevamo detto anche nella recensione di Hazbin Hotel: questa è una delle migliori serie animate degli ultimi anni. In attesa che arrivi la seconda stagione (che era già stata confermata prima ancora della pubblicazione della prima), analizziamo i nostri amati protagonisti demoniaci che hanno conquistato il nostro cuore. ATTENZIONE SPOILER! Se non avete ancora visto la serie, non continuate la lettura, tornate quando sarete in pari.

Charlie Morningstar | Hazbin Hotel: la magia dei personaggi

Iniziamo con la protagonista indiscussa: Charlie Morningstar. Figlia di Lucifero (o Lucifer Morningstar), è il cuore della serie, il demone che senza la minima ombra di dubbio sa meglio di qualsiasi altro angelo cosa sia il perdono. Lo si capisce già dal semplice fatto che Charlie crede nelle anime dei peccatori, crede fermamente che loro possano ottenere la redenzione e riesce sempre a vedere il buono in ognuno di loro. Proprio per questo la gentile, educata e adorabile figlia di Lucifero ha creato l’Hazbin Hotel, il luogo ideale dove tutti possono essere perdonati, pentirsi dei loro peccati, diventare persone migliori e così avere l’accesso al Paradiso. Ha un’ideale, un obiettivo, un altruismo che non si è visto né all’Inferno né in Paradiso.

Fin dall’inizio la ragazza da il suo massimo per far sì che i suoi amici e colleghi dell’hotel siano i primi a ottenere la redenzione. Lavora duramente per permettere agli altri di smettere di soffrire e ottenere la pace eterna. La prima prova la si vede già nei primi episodi, quando arriva Sir. Pentious, inizialmente un infiltrato e seguace della nemesi di Alastor. Il povero cobra demoniaco si fa beccare sin dall’inizio, e quando tutti volevano ucciderlo, Charlie è la prima a porgergli la mano, la prima a concedergli una seconda possibilità, che è l’obiettivo principale dell’Hazbin Hotel. Una ragazza dal cuore d’oro, altruista e consapevole di cosa è davvero giusto.

Vaggie | Hazbin Hotel: la magia dei personaggi

Inizialmente Vaggie sembra semplicemente un personaggio di supporto per Charlie, essendo la sua ragazza e il suo braccio destro nella gestione dell’hotel. Sin dall’inizio, però, la ragazza è sempre stata guidata dall’amore che provava nei confronti della protagonista principale. Ogni cosa che ha fatto è stato per Charlie: la gestione dell’hotel, il proteggerla da ogni pericolo, appoggiare ogni sua scelta della sua amata, ma sempre con un grande spirito combattivo. Anche come personaggio di supporto faceva la sua porca figura, coprendo le spalle della sua amata in più occasioni. Quando però scopriamo che tutto questo tempo Vaggie era in realtà un angelo, le cose vengono completamente stravolte.

Scopriamo la sua storia, cosa ha fatto e perché è finita all’Inferno. Vaggie è un’altra delle vittime della corruzione del Paradiso. Da sempre una grande guerriera, era però guidata dall’amore verso i deboli e gli indifesi. Lo si capisce in un flashback, quando lei e altri angeli hanno attaccato l’Inferno durante uno sterminio. Quando decide di risparmiare un bambino terrorizzato, si vede la sua bontà d’animo e il suo grande cuore. Ha sacrificato sé stessa per la vita di un bambino qualunque, lasciando che il suo superiore le strappasse via le ali, le cavasse un occhio per poi essere abbandonata all’Inferno e salvata poco dopo da Charlie stessa. Così inizia la loro storia d’amore.

Alastor | Hazbin Hotel: la magia dei personaggi

Alastor è forse il personaggio più enigmatico e imprevedibile di tutta la serie. La sua natura non è del tutto chiara, non si riesce a capire se è uno dei buoni o uno dei cattivi, ma è questo che lo rende un personaggio molto affascinante. La sua imprevedibilità e il suo alone di mistero catturano l’attenzione ogni volta che lui è presente in scena sullo schermo, è impossibile distogliere lo sguardo quando c’è lui in scena. Ha molte particolarità che lo rendono uno dei personaggi più belli della serie, come la sua voce radiofonica, il suo sorriso malizioso e la sua eleganza superba. Ci sono tanti motivi per amare questo personaggio, nonostante le sue azioni.Già, perché come abbiamo detto prima, non è chiaro da che parte stia.

Quello che ci è dato sapere su di lui è che nella sua vita mortale è stato un proprietario di un’emittente radiofonica e che ha fatto un patto con un demone. Sul suo passato non sappiamo altro, probabilmente ce lo spiegheranno nella prossima stagione. Sappiamo però cosa ha fatto come demone: sfrutta la radio per catturare le anime dei peccatori e diventare più forte, ma ha anche dei metodi diretti per impadronirsi di anime altrui che si riassumono in un solo potere: il patto. Questa caratteristica particolare rende il personaggio di Alastor inquietante, motivo per cui nessuno vuole mettersi contro di lui e anzi, conviene averlo come alleato, considerando che è stato capace perfino di fronteggiare Adamo. Si può dire che Alastor è più simile al Diavolo della mitologia cristiana, è un personaggio misterioso e affascinante.

Angel Dust | Hazbin Hotel: la magia dei personaggi

Angel Dust è un altro di quei personaggi che inizialmente sembrano solo di supporto, di contorno o comunque per far ridere, ma hanno una storia straziante. Angel è un demone ragno gay che si comporta come una donna, ha comportamenti molto sensuali e sexy, non a caso lavora come porno attore. Le gag che crea mentre ci prova con gli altri personaggi (specialmente con Husk) sono molto divertenti e come personaggio comico funziona già di per sé. Un personaggio “secondario” che è sempre in grado di rendere le scene più frizzanti e far strappare una risata. Ma, come tutti gli altri personaggi, Angel è molto di più di un personaggio comico. In un episodio dedicato a lui, scopriamo quanto è orribile la sua vita lavorativa. Il suo capo Valentino, infatti, non ha alcun rispetto per lui, e lo tratta come un giocattolo sessuale con cui sfogare le proprie fantasie.

Angel ama fare il suo lavoro, ma odia a morte lavorare per il suo capo, che è la fonte principale dei suoi problemi. Grazie al programma di riabilitazione di Charlie, tuttavia, Angel inizia a cambiare. Quando Charlie va in Paradiso per convincere gli Angeli che la redenzione per le anime dell’Inferno è possibile, Angel ne diventa la prova vivente. Quando va in un sex club, protegge la piccola Nifty, l’energetica bambina ciclope dell’hotel, e inizia a responsabilizzarsi ignorando tutte le tentazioni a bere e a drogarsi, rendendo fiero perfino Husk stesso. Angel Dust è il primo esemplare di anima di un peccatore che è capace di migliorare se stesso, rimediare ai propri errori e ottenere così la redenzione della propria anima. In poche parole, è un’ispirazione per le anime che vogliono redimersi.

Husk | Hazbin Hotel: la magia dei personaggi

Un altro personaggio dal passato oscuro e tormentato è Husk, il gatto demoniaco che lavora come barista nell’Hazbin Hotel di Charlie. Husk è uno di quei personaggi che fanno sempre il duro e non dimostra di avere emozioni, ma che in fondo ha un grande cuore. Come abbiamo detto prima, Husk è la preda preferita di Angel, riceve molto spesso avances da parte sua. Avances che il gatto respinge ogni singola volta, creando dei siparietti molto divertenti tra i due e diventando il duo comico della serie. Husk finge sempre di non provare niente, se non puro fastidio nei confronti di Angel e di chiunque lo disturbi. Pensa solo al suo lavoro e non vuole legarsi a nessuno.Ma anche in questo caso, Husk ha la sua storia, ha dei motivi per cui è diventato così.

Husk era un gatto demoniaco alcolizzato, un grandissimo amante dell’alcol e anche del gioco d’azzardo.Quest’ultimo è il punto più importante della sua storia. Il gioco d’azzardo è stato la sua condanna. Se prima era un Signore Supremo dell’inferno, dopo aver scommesso in una partita contro Alastor, quest’ultimo vince e si impadronisce della sua anima. Husk perde ogni cosa che aveva e diventa suo schiavo. Colui che riesce a tirare fuori dei sentimenti è proprio Angel, a cui si è inevitabilmente affezionato. Lo dimostra salvandogli la vita in un sex club, quando dei pervertiti hanno cercato di violare sessualmente Angel drogandolo con un drink. Husk dimostra così di tenere ai suoi amici e di avere, di conseguenza, un cuore e dei sentimenti anche lui.

Sir Pentious | Hazbin Hotel: la magia dei personaggi

Questo è davvero un tasto dolente, soprattutto per tutti quelli che si erano affezionati al personaggio (noi inclusi). Come accennato prima, Sir Pentious è il primo ospite di Charlie nell’Hazbin Hotel che si impegna sin dall’inizio nel cercare di redimersi. Sir Pentious è molto riconoscente nei confronti di Charlie, che l’ha subito perdonato dopo aver spiato come infiltrato l’hotel per conto di Vox. Quando ottiene il perdono di Charlie, inizia subito il percorso di redenzione del cobra demoniaco, aiutando il più possibile l’hotel (anche se con molto timore). Sir Pentious si dimostra essere molto insicuro di sé, consapevole di non essere una grande minaccia e di essere stato sconfitto molte volte dai suoi avversari.

L’evoluzione però arriva anche per lui. Nel corso degli episodi ottiene sempre più coraggio e sicurezza in sé. Forse è il personaggio che durante l’intera storia della serie si è evoluto più degli altri. Passa dall’essere un codardo a qualcuno disposto a sacrificare sé stesso per le persone che ama e per gli ideali in cui crede. Sir Pentious crede molto in Charlie fin da subito, motivo per cui ha lavorato molto su sé stesso per sdebitarsi. Nella battaglia finale, Sir Pentious si sacrifica per salvare l’Hazbin Hotel e tutto l’Inferno, ottenendo finalmente il rispetto dagli altri a cui tanto ambiva. Ma non solo, questo percorso evolutivo che ha affrontato l’ha reso anche il primo demone redento, che una volta morto è diventato un angelo. Sir Pentious ha provato che la redenzione è possibile.

Because I’m the devil who’s searching for redemption

Tutti i personaggi di Hazbin Hotel ci danno un grande insegnamento: possiamo essere persone migliori. L’obiettivo dell’Hotel di Charlie è proprio quello di permettere a chiunque di avere una seconda possibilità. In vita tutti commettiamo errori, non siamo esseri perfetti e prendiamo scelte di cui ci pentiamo. Il messaggio che la serie vuole trasmettere è proprio questo: siamo esseri umani imperfetti. “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”? Beh, a quanto pare quella pietra non può scagliarla nessuno, perché tutti facciamo errori. Ma i personaggi di Hazbin Hotel dimostrano che possiamo rimediare ai nostri errori e ottenere così la redenzione. Questa redenzione, però, non è per accedere al Paradiso, ma per stare in pace con noi stessi. Questo è Hazbin Hotel.

Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la serie? Qual è il vostro personaggio preferito? Ditecelo nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per news, guide e speciali dedicati al mondo del cinema e molto altro!

