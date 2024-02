Come riparare l’auto dalla grandine: trucchi e consigli

Durante la guida può succedere davvero di tutto, specialmente quando c’è una forte pioggia o, nel peggiore dei casi, la grandine: in questa guida scoprirai come riparare l’auto dalla grandine con trucchi e consigli da seguire

La grandine può essere un rischio per l’auto, a volte danneggia la carrozzeria e può essere molto fastidioso. Fortunatamente c’è una soluzione a tutto, quindi quando ti trovi a guidare mentre c’è la grandine, ricorda di mantenere la calma (abbiamo scritto una guida apposita per gestire lo stress). Perdere la calma può portarti ad infrangere le regole del Codice della strada e quindi ad accusare sanzioni pesanti. Quindi non preoccuparti, perché ci sono soluzioni fai da te molto semplici che possono aiutarti a riparare i danni creati dalla grandine.

Prevenire è meglio che curare

Per proteggere l’auto dalla grandine ci sono varie precauzioni che si possono prendere. Se hai la possibilità, cerca di parcheggiare l’auto al coperto, magari in un garage o sotto una tettoia. Se non c’è riparo, puoi usare il telo antigrandine, una copertura in tessuto o in plastica creata appositamente per queste occasioni che protegge l’auto dagli urti dei chicchi. Ci sono diversi tipi di teli antigrandine: standard, a ombrello o gonfiabili. I prezzi cambiano a seconda della qualità e della dimensione del telo, ma generalmente il prezzo gira intorno ai 20 e i 200 euro.

Fai da te

Quando vedi che ci sono dei danni sull’auto, prima valuta quanto è grave. Se i danni sono lievi, puoi anche ripararli da soli utilizzando degli strumenti di base, ad esempio, puoi usare l’acqua calda e un asciugamano. Infatti basta immergere l’asciugamano nell’acqua calda e poi posizionarlo dove ci sono i danni. A questo punto lascia lì l’asciugamano per circa 5-10 minuti, poi usa un asciugacapelli per asciugare la zona. Questo metodo è molto efficace contro le ammaccature più piccole. Un altro strumento che puoi usare è la pistola ad aria calda, può scaldare l’area danneggiata dalla grandine, così da ridare l’aspetto originale della carrozzeria. Usa un termometro per assicurarti che la temperatura non superi i 65°C, o danneggerà la vernice. Più semplicemente puoi usare del ghiaccio secco o una ventosa. Il ghiaccio contrae il metallo facendolo tornare alla superficie e costa circa 5 euro al chilo. La ventosa invece si attacca alla parte danneggiata e si tira, raddrizzando il metallo.

Chiedi a un professionista

Se non te la senti di ricorrere a queste soluzioni fai da te, puoi rivolgerti ad un professionista. Un carrozziere professionista utilizza diverse tecniche per poter riparare i danni causati dalla grandine. Tra le varie tecniche che usa c’è la levabolli oppure la verniciatura, che può riparare i danni in maniera molto efficace e far tornare l’aspetto dell’auto a com’era prima. La levabolli è una tecnica che prevede la rimozione delle ammaccature senza dover per forza verniciare nuovamente la carrozzeria. La verniciatura, invece, richiede il carteggiamento, lo stuccaggio e la riverniciatura della parte danneggiata. Non c’è una spesa fissa, dipende da quanto è grave il danno e dalla scelta di tecnica di riparazione. In genere la levabolli costa intorno ai 50 euro, mentre la verniciatura può costare intorno ai 200 euro.

Prodotti da acquistare

Se i danni causati dalla grandine sono gravi, a questo punto servono dei prodotti specifici per riparare la carrozzeria. Sul mercato ci sono tantissimi prodotti che possono aiutare a ripristinare l’aspetto originale dell’auto, come ad esempio il martello a ventosa. Questo martello si può utilizzare per rimuovere le ammaccature causate dalla grandine, applicando una pressione negativa sulla zona danneggiata. Ci sono anche dei kit di riparazione della grandine che includono tutti gli strumenti necessari per riparare i danni.

Riparare i danni della grandine può essere costoso e complicato se sono gravi. Ma ci sono le soluzioni fai da te che possono aiutare molto nel sistemare i danni, acquistando prodotti specifici si può ripristinare l’aspetto originale dell’auto senza spendere una fortuna. Speriamo di esserti stati d’aiuto con questa guida, continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei motori e molto altro.